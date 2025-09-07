El legislador de Boyolali usa un receso para explorar las ambiciones de los ciudadanos

Boyolali (Antara) – Boyolali Regency – El legislador Danang Tri Sasongko se benefició del tiempo de recreo de la Sesión III para explorar las ambiciones de los residentes de diferentes distritos.

Una de las áreas que visitó fue la aldea de Jagoan, el distrito de Sambi, la regencia de Boyolali, Java Central. A su llegada, el domingo, Danang recibió muchas ambiciones de los residentes locales.

No algunos de los residentes que pidieron una mejora de la infraestructura, como la mejora de la carretera Dorpscross y los equipos de instalaciones públicas.

«Hemos celebrado un período de receso de la Sesión III, el objetivo era atrapar las ambiciones de los residentes, como en el área que puede ser una forma que debe mejorarse, puede haber mejoras inclinadas», dijo.

Prometió que todas las ambiciones de las personas que había recibido serían seguidas y sujetas al liderazgo del DPRD de Boyolali Regency y el regente de Boyolali Agus Irawan.

Dijo que una de las solicitudes que urgentemente estaban en acceso urgente a la tumba necesaria.

«Se arrojará en el futuro cercano, hay tres puntos», dijo.

Durante este descanso, Danang vino del partido Gerindra a cuatro lugares, a saber, en el distrito de Banyudono, el distrito de Sawit, el distrito de Sambi y el distrito de NggPlak.

En la misma ocasión, el jefe de la aldea de Jagoan Yulianto dio la bienvenida a la llegada del miembro de DPRD de Boyolali Regency.

«Con respecto a la propuesta presentada por varios líderes y representantes de la comunidad, el punto de desarrollo en el área de héroes es una carretera de eje que cruza cuatro aldeas, con la esperanza de que pueda ser elevado a una carretera de distrito, no ha habido respuesta durante varios años», dijo.

En relación con esto, su partido presentó una propuesta a la oficina local de Pérdicas.

«Esperemos que el próximo año con el aliento de Mas Danang se pueda realizar porque es un camino económico. Además, también es para niños en la escuela», dijo.