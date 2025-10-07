El legendario campeonato de tenis «Tugu Muda Cup» se celebró nuevamente

SEMARANG (Antara) – El Campeonato Nacional de Tenis en la categoría de «Tugu Muda Cup» de la edad junior que ha dado a luz a muchas leyendas de tenis, pero tuvo un vacío largo, se celebrará nuevamente este año en la ciudad de Semarang.

Presidente del Comité de Campeonato Nacional «Tugu Muda Cup 2025» Prof. DR. Masrukhi en Semarang, explicó el martes que Java Central era un parámetro para los deportes nacionales de tenis.

«Muchos ayudantes nacionales de tenis nacieron de Java Central, incluido el Campeonato Nacional de la Copa Tugu Muda, como Yayuk Basuki, Prima Sceyaji y Wynne Prakusya», dijo.

Dijo que el campeonato nacional Tugu Muda Cup fue un campeonato legendario que se celebró desde 1987, pero tuvo un vacío en los últimos años.

Es por eso que, dijo, su partido quería dar nueva vida al campeonato de tenis junior y emocionado que participó en la categoría de edad 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 años.

«El plan es que el campeonato nacional Tugu Muda Cup 2025 se llevará a cabo del 13 al 19 de octubre», dijo el presidente de la Asociación de Tenis Indonesia (Pelti) Java Central.

Según él, se preparan cinco ubicaciones para la arena, a saber, Gor Tri Competition Juang, Gor Jatidiri, Tambora Field, Semarang de la Universidad de Muhammadiyah (Unimus) y la Universidad Estatal de Semarang (UNNES).

«Más tarde, se utilizarán 19 canchas de tenis. Por lo tanto, es muy suficiente. Si la implementación (campeonato nacional, etc.) solía ser la falta de campo. Ahora, ya no», dijo Unimus Rector.

Dijo que el campeonato nacional fue seguido por una edad productiva que se espera que se convierta en un atleta profesional, de modo que se convirtió en un lugar para encontrar el talento potencial de la SIDA de tenis.

«Este es un lugar para buscar talentos potenciales de participantes de toda Indonesia y mejorar la imagen de la ciudad de Semarang como un centro de actividades deportivas nacionales, especialmente tenis», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la gestión provincial de Pelti Central Java Samarinda dijo que la Copa Nacional Tugu Muda había sido vacío en los últimos cuatro años.

«Antes de que el Covid-19 ya fuera vacío y después de que el Covid-19 tampoco existiera. Entonces, cómo lo sostuvimos nuevamente (Tugu Muda Cup» de este año «, dijo.

Java Central Pelti Pengprov en colaboración con el Comité de Deportes Nacionales de Indonesia (Koni) Java Central, Unimus, Unnnes y Diponegoro University y varios patrocinadores en colaboración nuevamente celebraron el Campeonato Nacional.

Aunque el impulso no está en combinación con las vacaciones escolares, dijo, el interés de los participantes resultó ser bastante alto. El número de registrantes alcanzó 284 participantes desde el objetivo de 400 participantes y se esperaba que se cumpliera para concluir el registro el 10 de octubre.

