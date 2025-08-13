El KPK sospecha que 10 grandes agencias de Hajj están involucradas en el caso de cuota de Hajj

Yakarta (Antara): la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que hay 10 grandes agencias de viajes de Hajj involucradas en el presunto caso de corrupción con respecto a la determinación de las cuotas y el desempeño de Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

La asistencia interina de la promoción e implementación de KPK ASEP Guntur Rahayu transfirió la explicación para confirmar la declaración del presidente de KPK, Sceyo Budiyanto.

«El degrabación El mismo presidente (KPK) es excelente «, dijo ASEP en el edificio KPK Red and White, Yakarta, martes (12/8) por la noche.

Además, explicó que el presidente de KPK recibió la información cuando el KPK expuso el caso internamente.

«Entonces, el presidente (KPK) también es la exposición. Bueno, esta exposición se describe viajar (Agencia de viajes de HAJJ, ed.) Eso, y eso parece 10 grandes «, dijo.

Sin embargo, ASEP dijo que el KPK sospechaba que más de 100 agencias de viajes de Hajj grandes y pequeñas estaban involucradas en el caso.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras en el estado en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció el primer cálculo de la pérdida estatal en el caso más de RP1 billones.

En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, a saber, el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qouumas, el ex personal especial Yaqut en nombre de Ishfah Abidal Aziz y el propietario de Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio afirmó encontrar una serie de irregularidades que tuvieron lugar en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el Comité Especial ha sido dado por el gobierno árabe Saudita con respecto a la división de la cita de 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

