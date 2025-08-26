JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) declaró que investigó la participación del gobernador de West -Calimantan Ria Norsan en un caso de supuesta corrupción en el Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Mempawah Regency, Westency, Westency, Westency, Westency, Westency, Westency, Westency.

«Tratamos de explorar. Nosotros, varias veces, los investigadores fuimos allí (West Kalimantan, etc.)

ASEP explicó que la excavación se llevó a cabo porque el KPK sospechaba que Ria Norsan, mientras se desempeñaba como regente de Mempawah, conocía el proceso de trabajar en el proyecto de carretera con respecto al caso.

«De hecho, existe una sospecha de que cada trabajo en el distrito (memawah, etc.), por supuesto, también debido a este financiamiento a través del presupuesto regional (APBD). Bueno, el jefe regional sabe con certeza tanto por presupuesto como de la implementación. Esto es lo que estamos investigando», dijo.

Sin embargo, agregó ASP, la información recibida y la evidencia que el KPK ha encontrado con respecto al caso solo al contratista.

«Ciertamente a tiempo que hemos encontrado evidencia suficiente para transferir, sí, transferiremos de inmediato su estado», dijo ASEP sobre el estado de Ria Norsan en el futuro en el presunto caso de corrupción en la oficina de Mempawah Regency PUPR.