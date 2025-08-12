JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) prohibió a la antigua religión yaqut cholil Qours (YCQ) viajar al extranjero con respecto a las supuestas corrupciones para determinar las cuotas y la organización de Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El 11 de agosto de 2025, el KPK gastó un decreto sobre la prohibición de viajar al extranjero a tres personas, a saber, YCQ, IAA y FHM relacionados con el negocio», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Jakarta el martes.

Budi dijo que la decisión fue válida para los próximos seis meses.

«La KPK llevó a cabo la prohibición de viajar al extranjero porque la existencia de lo relevante en el territorio de Indonesia era necesario en el contexto del proceso de investigación de la supuesta corrupción penal», explicó.

Basado en la información recopilada, IAA y FHM son ex empleados especiales del Ministro de Religión y el Sector Privado.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras en el estado en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció el primer cálculo de la pérdida estatal en el caso más de RP1 billones.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio afirmó encontrar una serie de irregularidades que tuvieron lugar en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el Comité Especial ha sido dado por el gobierno árabe Saudita con respecto a la división de la cita de 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

Lea también: KPK lo hará en la distribución de la cuota de hajj adicional a Yaqut