El jefe de policía regional de Metro Jaya pidió a las autoridades que no fueran agresivas al escoltar la manifestación

JAKARTA (Antara) – El Inspector Jefe de Policía de Metro Jaya -General Asep Edi Suheri pidió a todas las fuerzas de seguridad que protegen la manifestación el jueves que no tomen medidas agresivas.

«El Equipo de Investigación Criminal solo toman acciones represivas contra las masas de que las acciones anárquicas. El uso de gases lacrimógenos solo se puede hacer con las órdenes directas del jefe de policía regional», dijo Asep en Yakarta el jueves.

Dijo que la Policía Metropolitana de Yakarta ha utilizado no menos de 4.500 empleados más conjuntos para obtener una manifestación realizada por el elemento laborista para el edificio DPR/MPR, Senayan, Central Yakarta.

Por esta razón, enfatizó a todo el personal para priorizar la actitud humanista y medible en el servicio, y no solo moverse, mantenerse compacto y coordinar con el comandante de campo.

Kapolda también enfatizó que no había personal que usara armas de fuego o que realizara acciones agresivas.

Si se encuentran los bienes prohibidos, como las bombas molotov o las armas afiladas, fue más allá, se protegerá inmediatamente de acuerdo con el procedimiento, sin actuar solo.

«Compruebe a nosotros mismos, sea paciente y medible. No sean provocados fácilmente, no hay violaciones de las reglas. Todos han trasladado una orden», dijo ASEP.

Además de la policía, también se advirtió al personal de TNI sobre el edificio DPR/MPR y varios puntos fronterizos, como las estaciones, para anticipar los trastornos de seguridad.

«Nadie usa un arma de fuego, no hay disparos. No seas agresivo o emocional. La seguridad de la comunidad y los miembros es una prioridad, hemos presentado una actitud humanista», dijo ASEP.

Como se sabe, miles de personal conjunto de la Policía Metropolitana de Yakarta, TNI y el gobierno provincial de DKI Yakarta fueron advertidos que supervisaran el curso de manifestaciones hoy, para que la situación siga siendo segura, ordenada y propicia.

