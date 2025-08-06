El jefe de policía de Pemalang mantiene la hospitalidad con los periodistas

PEMALANG (Antara) – El subdirector de la policía de Pemalang, comisionado senior, Rendy Setia Permisa, tuvo una relación amistosa con los periodistas y elementos de la comunidad para ayudar y apoyar la tarea policial para mantener la conductividad regional.

«En esta ocasión, queremos presentarnos y, junto con periodistas colega de varios medios empleados en la regencia de Pemalang», dijo en Pemalang, el miércoles.

Según él, se espera que el evento de colección gay y cálido sea un impulso para respaldar la colaboración que fue bien.

«Esperamos que otros periodistas puedan continuar ayudándonos y apoyándonos en la creación de una situación favorable de seguridad y orden en la región», dijo.

AKBP Rendy Setia Permisa, quien acaba de servir como jefe de policía de Pemalang, dijo que la reunión con los miembros de la prensa se celebrará de manera rutinaria cada mes, de modo que las relaciones familiares entre las políticas y los periodistas colega se están acercando.

«Junto con el personal y los oficiales de policía, estamos listos para determinar la cooperación con los colegas de los medios. Esperamos que los medios de comunicación puedan continuar contribuyendo al progreso de la policía, para que los servicios a la comunidad mejoren», dijo.

El periodista principal de uno de los medios de televisión Bambang Mujiono expresó su gratitud porque la relación de los medios con la policía regional de Pemalang ha ido bien hasta ahora.

«Esto se debe a una buena comunicación entre las relaciones públicas y las funciones con respecto a los socios de los medios. Esperamos que esta relación armoniosa pueda permanecer bien establecida, para que los colegas de los medios puedan presentar noticias equilibradas al público», dijo.