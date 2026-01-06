El jefe de policía de Pemalang inaugura la sala de policía de Randudongkal

Pemalang (ANTARA) – El jefe de policía de Pemalang Resort, AKBP Rendy Setia Permana, inauguró Wira Dharma Adi Jara Hall y la comisaría de Randundongkal como cómodas áreas de servicio para la comunidad.

«Con la construcción de la sala y la renovación de la comisaría de Randudongkal, esperamos que la comunidad pueda darle un buen uso como una instalación de servicio limpia y cómoda», dijo en Pemalang el martes.

Según él, la construcción del Salón Wira Darma Adi Kara con una superficie de 98 metros cuadrados se llevará a cabo en un mes, desde noviembre de 2025 hasta principios de enero de 2026.

«Nos gustaría agradecer a todas las partes que contribuyeron a la construcción de la sala y la renovación de la comisaría de Randudongkal», dijo.

La inauguración finalizó con la firma de una inscripción por parte del jefe de policía de Pemalang en presencia del Foro de Coordinación de Líderes del Subdistrito (Forkopimcam) y componentes de la Comunidad del Subdistrito de Randudongkal.

«Con suerte, la construcción de la sala y la renovación de la comisaría de Randudongkal pueden mejorar el desempeño de los miembros a la hora de brindar los mejores servicios a la comunidad», dijo.