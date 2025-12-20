El jefe de policía de la ciudad de Magelang controla la iglesia.

Magelang (ANTARA) – La jefa de policía de la ciudad de Magelang, AKBP, Anita Indah Setyaningrum, junto con un grupo de oficiales jefes (PJU) de la policía de la ciudad de Magelang, llevaron a cabo controles, monitoreo y patrullas en el área de la ciudad de Magelang, enfocándose en monitorear la seguridad social y la situación del orden en varias iglesias.

«Esta actividad se llevó a cabo para garantizar la seguridad para las celebraciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo (Nataru) en 2026», dijo en Magelang el sábado.

Este control está dirigido a las iglesias que se utilizarán para los servicios navideños, como paso previo para garantizar que la situación de seguridad siga siendo segura, ordenada y propicia hacia el apogeo de las celebraciones religiosas.

El jefe de policía de la ciudad de Magelang fue directamente al campo para ver de primera mano el estado de la iglesia y su preparación en materia de seguridad y comunicarse con los administradores y el personal de turno de la iglesia.

Dijo que los controles se estaban llevando a cabo de forma gradual y continua para garantizar que todas las iglesias de la región de Magelang estuvieran listas para celebrar los servicios navideños de forma segura y cómoda.

«Hoy nosotros, la policía de la ciudad de Magelang, junto con las filas, tanto la policía como la policía del sector, llevamos a cabo controles en varias iglesias en el área de la ciudad de Magelang. En nuestra área, hay alrededor de 40 iglesias que revisamos. Hoy comenzó, de hecho lo hicimos hace un tiempo, pero hoy estamos haciendo controles nuevamente en preparación para la celebración de Navidad en las iglesias de Magelang», dijo.

El jefe de policía explicó que esta nueva verificación se llevó a cabo para garantizar que todos los aspectos de seguridad estuvieran realmente listos, desde la dotación de personal, los patrones de seguridad hasta las instalaciones de apoyo y la infraestructura requerida durante el servicio navideño.

“Así que gracias a Dios lo comprobamos todo, si Dios quiere, la policía de la ciudad de Magelang está lista para brindar servicios y seguridad para esta celebración navideña”, dijo.

Espera que toda la serie de actividades de adoración navideña de este año se pueda llevar a cabo sin problemas, de manera segura y solemne, y que la situación de seguridad y seguridad social en el área de la ciudad de Magelang se mantenga bien.

«Espero que las actividades de adoración de este año se desarrollen sin problemas y con servicio, y que todo sea seguro y propicio», dijo.

Además de inspeccionar las iglesias, la policía de la ciudad de Magelang también ha preparado personal de seguridad para ser estacionado en lugares de oración, rutas de tráfico y otros puntos vulnerables durante la serie de celebraciones de Nataru.

El jefe de policía de la ciudad de Magelang pidió a toda la comunidad trabajar junta para mantener la seguridad ambiental, respetarse mutuamente entre las comunidades religiosas e informar inmediatamente a la policía si notan posibles interrupciones en la seguridad social.

Al llevar a cabo estas actividades de control y patrullaje, la policía de la ciudad de Magelang confirma su total disposición para brindar servicios y seguridad para la celebración navideña de 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, a fin de crear una atmósfera segura, cómoda y propicia para todos los residentes de la ciudad de Magelang.