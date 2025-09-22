El jefe de policía de Brangsong inmediatamente vivió un código ético en la policía regional de Java Central

SEMARANG (Antara) – La policía regional de Java Central arrestó al jefe de policía de Brangsong, AKP Nundarto, para someterse a un proceso del Código de Ética Profesional POLRI.

«Patsus vivió durante 30 días», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol. Artanto en Semarang, lunes.

Según él, el caso de AKP Nundarto fue manejado por el profesional y la seguridad de la policía regional de Java Central.

Dijo la persona Kapolsek Esto pronto se someterá al código de ética profesional POLRI.

Artanto no pudo revelar la amenaza de sanciones que esperaban a AKP Nundarto en el caso del que se enfrentó.

AKP Nundarto fue arrestado por los residentes, mientras que fue arrestado solo con una mujer en una casa en el pueblo de Tunggarsari, el distrito de Bangsong, Kendal Regency, el viernes (19/9) por la mañana.

Los residentes anteriores sospechaban que las supuestas acciones de la persona Kapolsek el.

Después de ser confirmados para obtener pruebas fuertes, los residentes supervisaron antes de arrestar al oficial de policía mientras son conocidos como viuda en la casa de la mujer.

Lea también: El gobierno provincial de Java Central trabaja junto con Unika Segijapran o la pobreza de las manos