El jefe de policía de Banyumas destacó que la cooperación será clave para la seguridad regional en 2025

Purwokerto (ANTARA) – El jefe de policía de Banyumas, Ari Wibowo, enfatizó que la cooperación entre la policía, la comunidad, el gobierno local, el TNI y los medios de comunicación es la clave principal para mantener la seguridad y el orden público en Banyumas Regency, Java Central, hasta 2025.

En una conferencia de prensa de fin de año en el Salón Rekonfu de la Jefatura de Policía de Banyumas, Purwokerto, Banyumas, el jefe de policía dijo el miércoles que la favorable situación de seguridad y seguridad social fue el resultado del trabajo conjunto con todas las partes interesadas que apoyaron consistentemente los esfuerzos de la policía tanto a través de medidas preventivas como abordando las perturbaciones de seguridad.

«La seguridad en Banyumas es imposible sin el papel activo de la comunidad y la sinergia intersectorial. Esta colaboración es nuestra mayor fortaleza», afirmó.

Dijo que, basándose en una comparación de datos de 2024 y 2025, la tasa de criminalidad en la jurisdicción de la policía de Banyumas estaba en una tendencia a la baja.

Según él, el número de delitos penales en 2025 fue de 291 casos, una disminución de 104 casos o del 26 por ciento en comparación con 2024, cuando fue de 395 casos. Mientras tanto, la resolución de delitos llegó a 268 casos, aunque se redujo en 53 casos o un 17 por ciento en cifras.

Sin embargo, dijo que el porcentaje de casos resueltos en realidad aumentó del 81 por ciento en 2024 al 92 por ciento en 2025, o un aumento del 11 por ciento.

“Esta disminución estuvo acompañada de un aumento en el porcentaje de casos resueltos y una disminución en el riesgo y la frecuencia de ocurrencia de delitos”, explicó.

En este caso, dijo, el riesgo de que los residentes sean víctimas de delitos también se redujo, de 20 a 15 personas por cada 100.000 habitantes.

Aparte de eso, continuó, la policía de Banyumas también señaló que el intervalo de tiempo para que se produzcan delitos está aumentando, de una media de 22 horas y 10 minutos y 38 segundos en 2024 a 30 horas y 6 minutos y 11 segundos en 2025, o unas siete horas y 55 minutos después.

Según él, estos resultados son resultado del fortalecimiento de las medidas preventivas y preventivas que se implementan continuamente, incluso a través de enfoques sociales, culturales y religiosos que priorizan los valores familiares en las fuerzas policiales.

«La policía de Banyumas también registró una disminución en algunos actos delictivos destacados, como los juegos de azar y los estupefacientes», afirmó.

Sin embargo, dijo que la divulgación de pruebas de drogas en realidad había aumentado como una forma de compromiso policial para erradicar el tráfico ilícito de narcóticos en su conjunto.

En este caso, dijo, la evidencia de narcóticos similares a la metanfetamina aumentó dramáticamente de 819 gramos en 2024 a 1,146 gramos en 2025.

Según él, en 2024 habrá 136 casos de drogas con 164 sospechosos, mientras que en 2025 habrá 106 casos con 133 sospechosos.

En el sector del tráfico, continuó, el número de accidentes disminuyó un 13,91 por ciento a lo largo de 2025, de 1.841 incidentes en 2024 a 1.585 incidentes, y el número de víctimas mortales disminuyó drásticamente un 44,30 por ciento, de 79 personas en 2024 a 44 personas en 2025.

Según él, estos esfuerzos cuentan con el apoyo de la educación en seguridad vial y la aplicación de la ley que priorizan un enfoque humanista.

“La seguridad vial debe construirse desde la conciencia colectiva, no sólo a través de la acción, sino también a través de la educación desde edades tempranas”, afirmó.

Dijo que la Policía de Banyumas continúa mejorando la calidad de los servicios públicos optimizando el servicio de emergencia 110, que funciona las 24 horas del día, y registrando respuestas rápidas a las quejas del público.

Su partido está comprometido a mantener una situación favorable de seguridad y seguridad social fortaleciendo la presencia policial en la comunidad y aumentando el profesionalismo y la integridad del personal.

«Esperamos que la cooperación existente pueda reforzarse aún más para crear un Banyumas seguro, cómodo y ordenado», afirmó el comisario Ari.

