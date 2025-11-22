El indonesio es oficialmente un programa de estudio en Al-Azhar Egipto

Kudus (ANTARA) – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de la República de Indonesia, Abdul Mu’ti, anunció la emocionante noticia de que el idioma indonesio se abrió oficialmente por primera vez como un programa de estudios de pregrado (S1) (Progdi) en la Universidad Al-Azhar, en El Cairo, Egipto.

“La primera vez que se abrió el programa de estudios del idioma indonesio en Al-Azhar, inmediatamente hubo 350 estudiantes egipcios que se inscribieron y cursaron esta especialización”, dijo Abdul Mu’ti cuando pronunció un discurso en el evento de Reflexión sobre el 113º aniversario de Muhammadiyah y el 27º aniversario de la Universidad Kudus Muhammadiyah (UMKU) en el Edificio de Cristal de UMKU el sábado.

Según él, la apertura del programa de estudios del idioma indonesio en una de las universidades islámicas más antiguas y prestigiosas del mundo es un nuevo hito en el fortalecimiento de la posición del idioma nacional en el escenario mundial.

Actualmente, añadió, hay 57 países en todo el mundo que ofrecen programas de educación del idioma indonesio a hablantes no nativos, tanto en forma de cursos como de programas de estudio formales en las universidades.

Abdul Mu’ti enfatizó que este éxito fue el resultado de una lucha conjunta entre el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria y el gobierno para continuar elevando la dignidad de la lengua indonesia.

«Tenemos grandes sueños en 2045, cuando Indonesia cumplirá 100 años de independencia, es decir, luchar para que el indonesio se convierta en una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas (ONU), comparable al inglés, francés, español, ruso, árabe y mandarín», subrayó.

Además, transmitió el lema de la lucha por la soberanía de la lengua indonesia: «Orgulloso de nacer y morir con el indonesio».

En su discurso, Abdul Mu’ti enfatizó que el progreso de una nación no se mide sólo por su suficiencia material sino también por la salud mental de su gente. Porque muchos países desarrollados de Occidente experimentan un vacío espiritual, incluso material, incluidos países con altos niveles de prosperidad.

“Muchos estudios muestran que los países son conocidos como estado de bienestar Tenemos una sociedad que no necesariamente es feliz”, afirmó.

Dio el ejemplo de Japón como un país desarrollado y moderno, pero que aún enfrenta problemas sociales e insatisfacción con la vida en sociedad. Ahora muchas instituciones internacionales están empezando a pensar más profundamente en el bienestar humano, no sólo desde una perspectiva económica, sino también desde una dimensión social y espiritual.

«Las personas que tienen una base religiosa tienden a vivir vidas más felices que las personas que no tienen una base espiritual», dijo.

Abdul Mu’ti también ve una tendencia al aumento de la conciencia espiritual en varios países, incluidas zonas anteriormente conocidas como antirreligiosas. El número de personas en el mundo que profesan el ateísmo y el agnosticismo continúa disminuyendo, lo que indica un cambio en las opiniones globales sobre los valores religiosos.

Por lo tanto, enfatizó que la educación indonesia debe ser capaz de producir una generación superior a la actual y mejor que la pasada, no sólo capacitada en ciencia, sino también capaz de practicar valores morales, éticos y espirituales, incluidas las enseñanzas del Corán.