El Hospital Regional de Kudus ha liberado a dos empleados sospechosos de actos lascivos

Kudus (ANTARA) – La dirección del Hospital Regional Dr. Loekmono Hadi Kudus, Java Central, liberó a dos empleados sospechosos de cometer actos indecentes en el trabajo, que fueron grabados con cámaras de circuito cerrado de televisión, después de que las imágenes del vídeo circularan y se volvieran virales en las redes sociales.

«A partir de hoy, lunes (5 de enero), hemos emitido una carta de decisión para relevarlos de sus funciones y la he firmado. Ambos han sido relevados de sus funciones hasta que haya una nueva decisión», dijo el director de RSUD, Dr. Loekmono Hadi Kudus Abdul Hakam, al margen de una conferencia de prensa en el hospital regional Loekmono Hadi Kudus el lunes.

Anunció que los dos empleados fueron relevados temporalmente de sus funciones en relación con una investigación interna.

El video que circula, dijo, es una grabación antigua ya que el incidente ocurrió en 2020.

Sin embargo, la dirección actual sigue siendo responsable del seguimiento profesional de este incidente.

“El vídeo se grabó en 2020. Aunque ocurrió hace mucho tiempo, nosotros, como dirección, todavía tenemos que asumir la responsabilidad ahora”, afirmó.

Según Abdul Hakam, la dirección de RSUD tomó inmediatamente medidas para aclarar el asunto llamando a varios testigos. Al menos cinco personas han sido citadas, entre ellas personas sospechosas de estar implicadas en el incidente.

«Hasta ahora hemos convocado a cinco testigos y personas sospechosas de estar involucradas. Todo se convertirá en informes oficiales como base para informar al gobierno de Kudus Regency y la inspección para el seguimiento», dijo.

Destacó que este asunto se considera perjudicial para la imagen del hospital y el servicio comunitario y, por lo tanto, debe abordarse enérgicamente de acuerdo con las normas de personal aplicables.

«Si se demuestra que se han violado los estatutos del personal, por supuesto se impondrán sanciones. Las sanciones pueden ser leves, medianas o severas», afirmó.

Las tareas de limpieza se llevan a cabo para mantener una situación de servicio favorable y prevenir trastornos psicológicos que puedan afectar el desempeño de los empleados durante el proceso de inspección.

«Por supuesto, desde el punto de vista psicológico, no pueden trabajar de forma óptima. Por eso, para evitar conflictos y perturbaciones en los servicios, primero los relevamos de sus funciones», afirmó.

Además, la dirección de RSUD también está investigando la posibilidad de que un grupo interno haya grabado y distribuido el vídeo de la cámara de vigilancia o CCTV (circuito cerrado de televisión). Abdul Hakam dijo que si se demuestra que un empleado hizo un mal uso de las cámaras de seguridad y distribuyó grabaciones, estaría sujeto a sanciones disciplinarias.

«Si luego resulta que un grupo interno distribuyó el vídeo, por supuesto también actuaremos de acuerdo con las reglas, con sanciones leves, medianas o severas», dijo.

Como paso previo, el hospital también está evaluando la gestión del sistema de seguridad, incluido el acceso a los servidores CCTV.

«Ahora hemos bloqueado el servidor de CCTV y el acceso está restringido a una sola persona. Esto es para reforzar la seguridad y la gestión de datos», dijo.

Hizo hincapié en que los hospitales no sólo funcionan como lugares para servicios de salud, sino que también deben defender valores morales y éticos, especialmente porque Kudus es conocida como una ciudad de estudiantes musulmanes y, por lo tanto, debe ser capaz de defender la ética y las actitudes.