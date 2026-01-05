El hospital privado colabora con el PKK para formar personal que ayude a los enfermos

Kudus (ANTARA) – Un hospital privado en Kudus Regency, Java Central, se está asociando con el Equipo de Movilización de Bienestar y Empoderamiento Familiar (PKK) para brindar capacitación al personal que atiende a personas enfermas, creando tanto empleados como una nueva fuente de ingresos para la comunidad.

El presidente del TP PKK Kudus Regency, Endhah Endhayani, dijo el lunes después de abrir la capacitación en el Hospital Mardi Rahayu en Kudus que la capacitación para cuidadores de enfermos o asistentes de enfermería para pacientes y ancianos (NaPOS) es uno de los programas Pokja IV PKK diseñados desde 2025.

Sin embargo, dijo que la implementación no podría lograrse hasta principios de 2026 debido a obstáculos para encontrar participantes.

Explicó que se espera que esta capacitación sea una fuente de ingresos para los participantes y mejore el bienestar de la familia. Este programa fue creado gracias a la colaboración con el Hospital Mardi Rahayu Kudus.

«El Hospital Mardi Rahayu nos ha ayudado mucho. Esta formación realmente puede ayudar a mejorar el bienestar de las familias. Los participantes provienen de nueve subdistritos de Kudus, esperamos que se distribuyan uniformemente», dijo.

Según Endhah, las personas que acompañan a los enfermos son realmente necesarias para la comunidad, especialmente las familias que cuidan a familiares enfermos en casa. Por lo tanto, al finalizar la capacitación, los participantes serán canalizados para ayudar a las personas que necesitan ayuda.

«Muchas familias realmente necesitan personal de NaPOS. Queremos que los participantes graduados sean utilizados inmediatamente por la comunidad», afirmó.

Más adelante, dijo, TP PKK Kudus planea continuar este programa para las próximas generaciones. Se realizará evaluación y seguimiento para mejorar la implementación de la formación en el siguiente grupo.

«Este es el primer grupo en 2026. En el futuro podría haber un segundo y un tercer grupo. Definitivamente realizaremos evaluaciones para que sea aún mejor en el futuro», dijo.

Mientras tanto, Kudus Pujianto, director en jefe del Hospital Mardi Rahayu, dijo que esta capacitación NaPOS fue la quinta realizada por el Hospital Mardi Rahayu y se brindó de forma gratuita.

“Esta capacitación NaPOS tendrá una duración de casi un mes a partir del 5 de enero de 2026, con material teórico y práctico”, dijo.

Explicó que se espera que con esta capacitación se puedan formar asistentes profesionales que tengan habilidades básicas de atención al paciente, desde el control de signos vitales, la administración de alimentos, bebidas y medicamentos, incluso a través de un tubo, el cuidado básico de heridas, hasta la movilización y acostamiento adecuado de los pacientes.

«A los participantes también se les enseña ética y buenos modales a la hora de guiar a los enfermos», afirmó.

A esta capacitación asistieron participantes masculinos y femeninos de entre 20 y 50 años con una educación mínima de bachillerato o equivalente, quienes aprobaron la selección administrativa y el examen físico.

Además de adquirir conocimientos y habilidades, los participantes también recibirán una serie de facilidades que incluyen dinero de bolsillo diario, membresía de BPJS Health, BPJS Empleo, así como recomendaciones y división del trabajo entre los servicios de atención domiciliaria del Hospital Mardi Rahayu. De hecho, en febrero de 2026, los participantes que aprueben también empezarán a trabajar.

