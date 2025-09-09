El horario escolar de la gente en Jepara está esperando el Ministerio de Asuntos Sociales

JEPARA (Antara) – Regente de Jpara Witiaso Utomo dijo que la operación de la escuela pionera de las personas en Jepara Regency, Java Central, todavía está esperando instrucciones del Ministerio de Asuntos Sociales, aunque actualmente hay 75 futuros estudiantes que participarán en actividades educativas y de aprendizaje.

«Solo esperamos el horario del Ministerio de Asuntos Sociales. El entusiasmo de los niños y los padres es realmente extraordinario. Esperamos que más se ejecute rápidamente para que más y más niños en Jepara tengan la oportunidad de aprender calidad en las escuelas de las personas», dijo el martes en Jepara.

Agregó que la atención no solo estaba dirigida a los estudiantes, sino también a los padres.

«También vemos los esfuerzos y necesidades de sus familias. Por lo tanto, no solo se piensa que sus hijos, sino también cómo pueden ayudar a los padres para que la economía de la familia también aumente», dijo.

Se espera que el programa escolar de la gente sea un nuevo hito para Jepara en el aumento del acceso a la educación y al bien de la comunidad.

Jepara Regent Regent se registró varias veces para visitar la base de operaciones de los posibles estudiantes de escuelas humanas pioneras. Mientras que hoy (9/9) visitó la casa de Aprilia y Alika, que son hermanos que viven con sus padres en la aldea de Bulungan, el distrito de Pakisaji, Jpara con limitaciones económicas de la familia.

Aprilia afirmó ser impaciente para ir a la escuela, porque tendría muchos nuevos amigos más tarde y obtendría más conocimiento.

«Mi objetivo es convertirme en maestro cuando sea grande», dijo.

La felicidad de April y Alika también fue sentida por sus padres, Anik Solekhah y Joko Susanto.

Anik Solekhah admitió que estaba muy agradecido porque sus dos hijos fueron elegidos para ser estudiantes de SR en Jepara porque fueron muy útiles.

Todos los días, Anik Solekhah y su familia viven en una casa cuyo piso todavía está en forma de país rojo. Las paredes de la casa están hechas de tablones de madera y algunas partes de la pared se ven con agujeros y solo tela o asbesto.

El ingreso familiar solo es apoyado por Joko Susanto, quien está activo como una serie de bienes usados.