El hijo de PB XIII dijo que las discusiones sobre PB XIV aún estaban en curso

Solo (ANTARA) – El primer hijo de Paku Buwono (PB)

«Que sea una discusión sobre la familia nuclear. Que sea un área familiar», dijo el viernes en Solo, Java Central.

Dijo que la familia todavía está discutiendo la cuestión del sucesor de su padre para convertirse en rey de Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

«Todavía se está discutiendo. También sigo comunicándome con mi hermano menor sobre (KGPAA Hamangkunegoro) cuál será el problema futuro», dijo.

Dijo que la familia todavía está de luto en este momento. Además, hoy coincide con el séptimo aniversario de la muerte de PB XIII.

«Esto sigue siendo de luto. Debemos tener paciencia. Más tarde llegará una respuesta del palacio», afirmó.

En cuanto a las numerosas reclamaciones para sustituir el DO XIII, Mangkubumi no las cuestionó. Dijo que las consultas se llevarían a cabo más tarde.

«Sea lo que sea sobre la familia, que se convierta en nuestra propia dinámica dentro del palacio. Sea lo que sea, nos ocuparemos primero de los asuntos internos. De todos modos, si hay noticias del exterior, que se desarrollen de esa manera, está bien. Pero después de eso, asegúrese de que haya una reunión familiar, todos tendrán una deliberación en la que todos esperan que haya un consenso», dijo.

Anteriormente, el Príncipe Heredero del Palacio Kasunanan de Surakarta, Hadiningrat KGPAA Hamengkunegoro o mejor conocido como Gusti Purboyo, se había declarado Paku Buwono (PB) XIV antes de la partida de PB.

En este discurso, Purboyo pidió oraciones y también leyó la promesa de su compromiso como rey del Palacio Kasunanan de Surakarta, Hadiningrat Sinuhun Paku Buwono XIV.

«En el orden de la Palabra de Su Santidad Su Alteza Susuhunan Paku Boewono Tigawelas a través de Kintaka Rukma Kekeraning Sri Nata Kasunanan Surakarta Hadiningrat, MISMO el Señor Príncipe Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, hoy miércoles Legi, decimocuarto Jumadilawal del año Dal mil novecientos cincuenta y nueve, o cinco de noviembre dos mil diecinueve, hanglintir kaprabon dalem como SRI SURAHUNAN Palacio de Surakarta Hadiningrat, con el nombre de su honorable Rey Susuhunan Pakubuwono Patbelas (por orden de PB