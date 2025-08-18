El guardaespaldas de Bung Karno vivió la conmemoración de la República de Indonesia -Jubilee en Semarang en

Semarang (Antara) – Recuerdo del 80 aniversario de la República de Indonesia, en manos del gobierno de la ciudad de Semarang, invitado específicamente a los veteranos de guerra, así como a la persona más cercana del primer presidente de Ri Soekarno, CPA del Capitán Purnawirawan Sanjoto.

«Esta vez, su presencia no solo hizo la conmemoración de la independencia especial, sino que también nos inspiró todo sobre el coraje sin fronteras y la sinceridad de la nación», dijo el domingo al alcalde de Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang.

Aunque estaba anochecer, Sanjoto todavía se ve en forma en su uniforme de orgullo y, por lo tanto, sigue solemnemente el curso de la ceremonia del Jubileo de la República de Indonesia a nivel de la ciudad de Semarang.

Acompañado por su esposa, Sanjoto dejó a Jalan Belimbing Raya número 34, Peterongan, Semarang City.

En el impulso de la conmemoración de la independencia, Agustina invitó a toda la comunidad a mostrar el significado de la independencia.

Según él, la independencia no es solo un puente dorado para el destino del país sobre la base de la apertura de la Constitución de 1945, sino también para fortalecer el espíritu de la cooperación mutua.

«La independencia es nuestro puente dorado al destino del país mencionado en la Constitución de 1945. Todo eso puede lograrse si continuamos asegurando la cultura de la cooperación mutua», dijo.

Dijo la cooperación mutua como una herencia Nobel y un concepto plenario para llenar el amor de la madre país y la unidad, así como un espíritu cultural para desarrollar, social, sostenible e inclusive Semarang -Stadsmenen.

«El espíritu de cooperación mutua o cultura de ayuda mutua ayuda a esto en nuestro» espíritu «a mantener más del país de la madre y debe duplicarse en todos los aspectos de la vida, también en el desarrollo sostenible en la ciudad de Semarang», dijo.

Mientras tanto, el veterano, Sanjoto, aconsejó a los jóvenes del pueblo indonesio que continúen asaltando y se atrevan a continuar la lucha de los héroes para preservar la soberanía del país.

«El mensaje para los niños indonesios como el sucesor de la generación, ¡despertemos la duda del oponente. Mantenga la dedicación y la lucha de los veteranos, de acuerdo con sus respectivos talentos. Cualquier otra persona, si no la próxima generación, supervisará el precio de la República de la República de Indonesia», dijo.

Con respecto a la lucha por la independencia, dijo que fue asignado a escoltar a Bung Karno de Yakarta a Tegal, Java Central, para garantizar la disolución del Rebellie DI/TII.

«En 1955 fui asignado a escoltar a Bung Karno por tierra por Yakarta desde Yakarta a la casa oficial del Regente de Tegal. Para detenerse cuidando la disolución de Tue/Tii», recordó.

Aunque había pasado décadas, el recuerdo de Sanjoto todavía era fuerte para contar sus recuerdos y orgullo cuando era el guardaespaldas del Proclamador de la República de Indonesia.

«Soy un conductor (conductor), familiar por el presidente Bung Karno, que era muy popular en ese momento. Cada vez que decía gracias.

Sanjoto también recuerda los servicios de Bung Karno para liberar a la nación, aunque tuvo que entrar y salir de prisión con otros cazadores.

