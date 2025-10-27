El Grupo de Trabajo sobre Alimentos de la ciudad de Pekalongan garantiza que no haya violaciones del HET para el arroz

Pekalongan (ANTARA) – El equipo del grupo de trabajo de la ciudad de Pekalongan, Java Central, a través de operaciones integradas, garantiza que no haya violaciones del precio minorista más alto del arroz vendido por los comerciantes del mercado tradicional y las tiendas modernas.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Pekalongan, AKP Setiyanto en Pekalongan, dijo el lunes que la operación integrada que involucra al Grupo de Trabajo sobre Alimentos de la Policía Regional de Java Central, el Gobierno de la ciudad de Pekalongan y la Policía de la ciudad de Pekalongan tenía como objetivo mantener la estabilidad de precios y la disponibilidad de ingredientes alimentarios básicos.

«Esto reafirma nuestro compromiso compartido de garantizar que no haya violaciones de las disposiciones sobre el precio minorista más alto del arroz vendido por los comerciantes», dijo.

En esta operación integrada, el equipo del grupo de trabajo realizó inspecciones en varios puntos estratégicos de la cadena de suministro de arroz, como el molino de arroz, el mercado Grogolan y la moderna tienda minorista, para monitorear directamente el precio y la disponibilidad del arroz.

«A partir de los resultados de los controles, el equipo concluyó que el precio del grano en el molino de arroz era de aproximadamente 7.400 IDR por kilogramo, mientras que el precio del arroz en los mercados tradicionales y en el comercio minorista moderno todavía estaba por debajo o en línea con el HET establecido por el gobierno», dijo.

Setiyanto dijo que, según se informa, el suministro de arroz también sería seguro y suficiente para satisfacer las necesidades de la población de la zona durante algún tiempo.

Esta actividad, dijo, es una medida preventiva para garantizar la estabilidad de la oferta y controlar los precios del arroz en medio de las fluctuaciones nacionales.

«No sólo estamos en el lugar para realizar inspecciones, sino que esta es una forma de compromiso de la Policía Nacional junto con el gobierno regional para mantener la estabilidad económica y garantizar la disponibilidad de alimentos para la comunidad. Si se encuentran violaciones, actuaremos de acuerdo con las reglas», dijo.

Según él, la intención es que esta operación de seguimiento integrado del precio y la disponibilidad del arroz se realice periódicamente hasta finales de 2025.

“Además de mitigar posibles violaciones del HET, esta actividad también tiene como objetivo brindar una sensación de seguridad a la comunidad y al mismo tiempo mantener la inflación de alimentos en la región”, dijo.