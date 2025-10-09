El grupo artístico Sanggar Greget de Java Central actúa en Japón

Semarang (ANTARA) – El grupo de arte Sanggar Greget Semarang es uno de los artistas de Java Central que animó la Exposición Mundial 2025 en Osaka, Japón, del 7 al 8 de octubre de 2025.

El grupo artístico liderado por Yoyok Bambang Priyambodo surgió con una misión cultural como medio para la diplomacia entre países.

Yoyok Bambang Priyambodo dijo el jueves en Semarang que su viaje a Japón contó con el pleno apoyo del gobierno provincial de Java Central.

Este apoyo no se refiere sólo a aspectos logísticos, sino que confirma el compromiso del gobierno regional para preservar y promover los bienes culturales de la región.

«Se espera que este evento brinde oportunidades para una mayor cooperación entre Indonesia y Japón en el campo de las artes y la cultura», dijo.

Según él, se debe agradecer al gobierno provincial de Java Central su constante apoyo a los artistas locales, lo que en última instancia contribuye a la imagen positiva de Indonesia ante los ojos del mundo.

Según él, su participación en Japón esta vez es una misión diplomática a través de canales culturales, porque el arte y la tradición pueden ser una herramienta diplomática flexible y eficaz para fortalecer las relaciones entre países.

Durante este evento de clase mundial, Sanggar Greget Semarang presentó cuatro repertorios de danza principales: la danza Denok Deblong, la danza Ledek Petarangan, la danza Pesona de Java Central y la danza Tayub.

Se eligieron las cuatro obras de danza porque podían reflejar diferentes aspectos y el espíritu de vida del pueblo de Java Central.

Yoyok también trajo a algunos estudiantes talentosos de su Sanggar Greget Semarang, a saber, los canadienses Mahendra, Ratu Gayatri, Adinda Salsabia y Annastasya Rahmadani.

“Nuestra participación en este evento en Osaka no sólo se limita a presentar danzas, sino que también muestra una perspectiva sobre cómo las artes tradicionales pueden interactuar con los tiempos modernos sin renunciar a sus raíces”, afirmó.

La participación del estudio de danza de la ciudad de Semarang, Java Central, no pasó desapercibida para el gobernador Ahmad Luthfi, quien expresó específicamente su aprecio y apoyo a los artistas de Java Central para que «se internacionalicen».

«Algunos de nuestros grupos artísticos han ido a Osaka, Japón. Esto demuestra que la cultura, la creatividad y las iniciativas que llevamos a cabo, especialmente para los artistas de Java Central, se han vuelto internacionales», dijo.

Explicó que muchas actividades culturales de Java Central han entrado en el ámbito internacional, por ejemplo la canción «Ilir-ilir» y otras canciones. De hecho, los artistas de Java Central pueden competir no sólo en el escenario nacional sino también en el internacional.

«Debemos apoyar esto porque el arte es parte de una herramienta para unir a la nación», afirmó el exjefe de la Policía Regional de Java Central.

Además, dijo que el arte también aporta un sentido de unidad y singularidad, independientemente de si la etnia, la raza o la religión se vuelven una en el foro del arte.

«Por lo tanto, el arte no es sólo un pegamento entre grupos, entre regiones o entre provincias, sino que también se ha extendido al extranjero», afirmó.

