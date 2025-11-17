El gobierno y los administradores del PLTU de Batang Regency están mejorando la calidad de la salud de los residentes.

Batang (ANTARA) – El Gobierno de Batang Regency (Pemkab), Java Central, en cooperación con PT Bhimasena Power Indonesia como administrador de la Planta de Energía de Vapor de Batang (PLTU), acordó mejorar la calidad de la salud pública y la gestión ambiental en el área alrededor de la empresa.

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, dijo en Batang el lunes que su partido acogió positivamente la iniciativa de la compañía, que estaba en línea con los tres pilares prioritarios del desarrollo regional, a saber, fortalecer los recursos humanos, acelerar la infraestructura y preservar el medio ambiente.

«Esta medida es una manifestación concreta de la contribución de la empresa para fomentar mejoras en la calidad de vida de los residentes. La empresa ha demostrado coherencia a través de varios programas cuyos beneficios son sentidos directamente por la comunidad», dijo.

El gobierno regional está incentivando a estas empresas a intensificar los programas sustentables, incluso mediante la firma de un acuerdo de cooperación con el Servicio de Salud (Dinkes) y el Servicio de Medio Ambiente (DLH), que incluye la restauración de ecosistemas costeros, la reforestación, la gestión de residuos, la educación ambiental y medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Al margen de la ceremonia de firma de la asociación, el regente Faiz enfatizó que el enfoque debe ser los esfuerzos para reducir la prevalencia del retraso en el crecimiento y mejorar la calidad de la atención médica.

Aparte de esto, dijo, la importancia de la transparencia y la difusión de información al público sobre cualquier programa que se implemente, ya que esto se considera crucial para construir percepciones objetivas y una participación comunitaria activa.

Dijo que se esperaban otras agendas, como la restauración de la cobertura terrestre, la transferencia de conocimientos, el fortalecimiento de una cultura limpia, la gestión sostenible de residuos, incluida la cooperación internacional, y el aumento de los recursos humanos a través de becas y el acceso a la educación.

El director general de relaciones con las partes interesadas de PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), Aryamir H. Sulasmoro, acompañado por el director de RSC y relaciones comunitarias, Ahmad Lukman, dijo que esta colaboración no era sólo una cuestión de formalidad.

La compañía, dijo, está comprometida a fomentar un desarrollo que sea consciente de la salud y el medio ambiente, al tiempo que apoya la visión del gobierno de Batang Regency como una ciudad industrial limpia y AstaCita hacia una Indonesia dorada en 2045.

«Continuaremos trabajando con el gobierno de Batang Regency para garantizar que todos los programas tengan un impacto sostenible en la comunidad y el ecosistema circundante», dijo.

