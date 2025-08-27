El gobierno provincial de la Java central es optimista de que Demak se convertirá en un cobertizo de alimentos de Java Central

Demak (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen es optimista de que Demak Regency puede convertirse en un cobertizo de alimentos para la provincia de Java Central, porque gracias al apoyo de muchas partes de los campos de arroz que anteriormente se inundaron, ahora se puede plantar.

«Inicialmente, Demak se organizó en tercer lugar en la contribución alimentaria de Java Central, había caído a la quinta posición. Sin embargo, con el potencial existente, somos optimistas de que Demak puede regresar al tercer lugar e incluso convertirse en el número uno. Con la sinergia de todas las partes, Dios se puede lograr», dijo durante el campo de arroz en «Wi -Witan». Regencia «, en el pueblo de Dukun, distrito de Karangtengah, distrito de Demak, Demak, Demak, distrito de Demak.

Según él, la contribución de la regencia de Demak es muy importante para apoyar la producción de arroz en Java Central y National, por lo que se necesita el apoyo de muchas partes.

Taj Yasin reveló que en 2024 la contribución de la regencia de Demak a la producción de arroz central de Java se registró en 6.70 por ciento. Esta cifra aumentó a 8.89 por ciento en el período de enero -2025, o igual al 1.41 por ciento de la producción nacional.

«Para restaurar la contribución de Demak se organizará en el tercero o uno en Java central, naturalmente necesita el apoyo de muchas partes, incluidos los agricultores», dijo.

Si bien el rendimiento de la producción de arroz en Java central ha alcanzado el 60 por ciento hasta julio de 2025. Con una cosecha restante hasta fin de año, se espera que el rendimiento de producción sea del 100 por ciento.

En la ocasión, Taj Yasin expresó su aprecio por el gobierno de Demak Regency, el Banco Indonesia y la comunidad local que había colaborado para superar los charcos en tierras agrícolas, especialmente en el pueblo de Dukun, distrito de Karangtengah.

«Gracias por ser asistido por la estandarización (río). Pero si está coloreado aquí por el río, hasta que el próximo pueblo tenga que ser normalizado. Aunque esto va a la estación seca, la nueva temporada de lluvias (plantas) fluyó de inmediato», dijo.

También pidió que también se extendiera a la normalización de los flujos de riego en áreas adyacentes como Dukun Lor Village. Incluida la reparación de cerraduras y carreteras de concreto a lo largo de 700 metros.

En esta ocasión, su partido también alentó la coordinación sectorial de crucero, incluida la participación de BBW, actividades públicas, la agencia de estadísticas centrales, así como otras partes interesadas, de modo que la recuperación de la tierra de 512 hectáreas de campos de arroz afectados por inundaciones puede funcionar de manera efectiva y sostenible.

Mientras tanto, la lluvia adjunta de Demak Muhammad Badruddin, que representa al regente de Demak Eisti’anah, representa que el Gobierno de Regencia Demak continúa haciendo un derramamiento de alimentos de Java Central. El gobierno de Demak Regency también ofrece pleno apoyo, incluso al fortalecer la cooperación entre la intersección.

«También le agradecemos la atención del gobierno provincial central de Java, Bank Indonesia, BBWS Pemali-Juana y Ptamina Pataniaga al tratar con la sedimentación en el centro de Kali, precisamente en los buzos que revela en el canal de envío (Batu-Wonenokerto)», dijo.

Gracias al dragado de la sedimentación, dijo, sus actualmente 227 hectáreas de campos de arroz se aplican, más 223 hectáreas listas para plantar. Los beneficios totales alcanzaron 450 hectáreas de campos de arroz de 512 hectáreas extendidas en cuatro aldeas, a saber, las aldeas de Dukun, Klitih, Pidodo y Kedunguter.

Hizo hincapié en que el gobierno local continuaría trabajando para la expansión de los programas de manejo de sedimentación en varios puntos de riego primario y secundario. Con la esperanza de que la producción de arroz en Demak pueda continuar aumentando, por lo que Demak realmente se convierte en un granero de alimentos provincial y nacional, mientras que los ideales del Presidente de la República de Indonesia son apoyados para realizar un suministro de alimentos.