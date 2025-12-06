El gobierno provincial de Java Central trabaja con Gran Bretaña para fortalecer la infraestructura logística

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Jateng) está trabajando con el gobierno británico para fortalecer la infraestructura logística y el transporte público y desarrollar áreas orientadas al tránsito en la región.

El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo el viernes en Semarang que Gran Bretaña es el socio estratégico adecuado para acelerar el desarrollo de Java Central, especialmente en los sectores de logística y conectividad interregional.

Lo hizo saber después de recibir una delegación de la Embajada Británica y el equipo de Techne Praxis International en la ciudad de Semarang.

Según él, la reunión fue una continuación de las conversaciones entre el gobernador de Java Central y el embajador británico en octubre de 2025.

«Por lo tanto, Inglaterra es el lugar adecuado para que exploremos, especialmente en lo que respecta a la construcción de un ‘puerto seco’ (terminal portuaria)», dijo el ex jefe de policía regional de Java Central.

Además, continuó, las necesidades logísticas y de movilidad humana en Java Central seguirán aumentando, junto con el crecimiento de nuevas zonas económicas en varias regiones, por lo que se deben acelerar los planes de desarrollo.

Añadió que esta reunión de seguimiento con representantes de la Embajada británica fortaleció aún más su creencia en el potencial de cooperación entre las dos partes.

«Me reuní con el embajador y estoy cada vez más interesado en Inglaterra. Por eso quiero que vaya más rápido. Estamos pidiendo ayuda a la embajada para construir un puente», afirmó.

Además de las cuestiones logísticas, Luthfi agradeció el apoyo de Gran Bretaña y Techne Praxis en el desarrollo de áreas de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) en la ciudad de Semarang y Kendal Regency.

El director internacional de planificación estratégica y economía de Techne Praxis, Iqbal Maulana Achmad, dijo que esta colaboración se facilitó a través del programa Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

«Hoy el gobierno británico está trabajando con el gobierno de Indonesia, especialmente en Java Central, para apoyar el programa PACT británico. Uno de los focos es el transporte público, incluso de Semarang a Batang. En línea con los desarrollos en la ZEE de Batang», dijo.

Dijo que el desarrollo de TOD se había convertido en un elemento importante en esta colaboración ya que el programa apoyaba el crecimiento de las áreas urbanas.

Techne Praxis no sólo realiza estudios técnicos, sino que también reúne a partes interesadas de diferentes sectores.

«Continuamos este programa a través de estudios y reuniendo a partes interesadas clave del gobierno central, los gobiernos regionales y empresas estatales como KAI. Esperamos que esto acelere el proceso de desarrollo para apoyar la aceleración económica», dijo.

Mientras tanto, Arif Djatmiko, jefe del Servicio de Transporte de Java Central, dijo que es necesario acelerar el desarrollo de «puertos secos» y TOD debido a la creciente necesidad de transporte de mercancías.

«Hay 12 millones de contenedores en Java Central. Sólo 7 millones están alojados en Java Central, el resto desaparecerá. En el futuro, se modernizará el puerto de Tanjung Mas, se desarrollará un puerto seco y se construirá un sistema ferroviario en bucle», dijo.

