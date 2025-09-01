El gobierno provincial de Java central se considera bueno para seguir la auditoría financiera de BPK

SEMARANG (Antara) – La Junta de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) del representante de la provincia de Java Central evalúa que el gobierno provincial de Java central es una buena institución para seguir las recomendaciones de los resultados de la auditoría financiera.

Jefe de BPK RI Representante de la provincia de Java Central, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, en Semarang, dijo el lunes que en el primer semestre de 2024 la finalización de la orden de los resultados de la investigación alcanzó el 90.96 por ciento.

Posteriormente, un aumento del 92.24 por ciento en el semestre II 2024 y en el primer semestre de 2025 aumentó a 93.46 por ciento.

«Solo podemos decir que es muy bueno si es del 95 por ciento. Esto es solo del 93.46 por ciento. El estándar para el límite de la recomendación es del 85 por ciento, esto ya está por encima del estándar, pero en nuestra opinión aún debe mejorarse porque puede seguir mejor», dijo.

Esto se transfirió durante la actividad de actividades de «reunión de entrada» en el segundo semestre de 2025 en la oficina del gobernador central de Java.

Explicó que la investigación provisional del semestre II 2025 se llevaría a cabo en los próximos días para garantizar la responsabilidad financiera y la transparencia, relacionada con las actividades de gestión financiera en el gobierno provincial de la Java central.

Los objetivos de la investigación incluyen, entre otras cosas, la gestión de la propiedad regional, la gestión de los ingresos locales, la gestión de ingresos y el gasto del Hospital y Operaciones del Dr. Moewardi Solo Hospital y el Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, así como la inversión de PT BPR BKK Central Java (Perseroda).

Según él, la duración de la investigación preliminar fue de 25-30 días y luego se continuó la investigación detallada.

La presentación de los resultados de la investigación se llevó a cabo en la segunda semana o la tercera semana de diciembre de 2025, y se esperaba que la finalización del orden de los resultados de la investigación pudiera alcanzar el 95 por ciento.

«El objetivo de KAMJ es evaluar. Este es un estudio con un objetivo específico de evaluar el cumplimiento de la implementación de todos los temas que hemos transmitido previamente», dijo.

Mientras tanto, Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi dijo que la investigación de BPK era un medio para mejorar las finanzas estatales.

El objetivo es realizar una gestión financiera efectiva, eficiente y transparente, que se espera que dé una imagen objetiva y obtenga información constructiva.

Después de que hubo hallazgos y recomendaciones para los resultados de la investigación, esperaba que eso siguiera lo antes posible, para crear un buen gobierno y un gobierno claro.

«Dé datos de manera proactiva para que en el momento de la auditoría de la investigación haya transparencia en lugar de las actividades que hacemos», dijo.