El gobierno provincial de Java Central reúne a las MIPYME e industria a través de la «coincidencia de negocios»

SEMARANG (Antara) -El Gobierno Provincial Central de Java trae micro y pequeñas y medianas empresas de tamaño mediano (MIPYME) junto con grandes industrias en el ajuste dependiente de los negocios a la distribución de la empresa de productos de SMESCO de productos de suministro de flujo de productos de MSME (Jalidi Rajah.jahuli).

El jefe de la Cooperativa Central de Java y la oficina de UMKM, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, en Semarang, dijo el jueves que la actividad tenía como objetivo reunir y establecer contactos entre PYME, medianos para grandes industrias, gobierno, financiamiento, etc.

«Hoy hay más de 900 MIPYME presentes», dijo, entre las actividades que tuvieron lugar en el edificio Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Dijo que había al menos una serie de puntos de venta de zona que reunieron una red de empresas desde aguas arriba hasta aguas abajo.

Bajo esto, la zona de programa de alimentos gratuitos, la zona de las necesidades de comprar bienes/servicios del gobierno, la zona de certificación y la competencia para las MIPYME, en la zona de necesidades de la cadena de suministro con grandes empresas.

El Secretario Regional de Java Central Sumarno dijo que los desafíos de las pequeñas empresas son el marketing de productos, además de la producción de bienes.

«La tarea (PR) es en realidad cómo ayudamos a nuestros amigos MIPYME a comercializar sus productos. Uno de ellos es con este mecanismo de contacto comercial», dijo.

A través del foro, dijo, los actores de MSME pueden comunicarse directamente con compradores potenciales, también pueden intercambiar productos, etc.

Espera que el método de contacto del empleado haga comunicación y redes entre las PYME y otras partes en diferentes sectores.

«Por lo tanto, los amigos de MIPYME pueden llevar sus productos al mercado, pueden ser conocidos por los ‘compradores’ (compradores)», dijo.

Además, espera que las MIPYME puedan crecer y subir a la clase, especialmente si Java central es el objetivo de convertirse en una provincia de retención de alimentos e industria que requiere un papel importante en las MIPYME para participar.

Mientras tanto, los líderes de la UMKM de Temanggung Indarwati Regency (35) admitieron que deliberadamente llegaron a la actividad de contacto empresarial para presentar sus productos con el nombre «Chocolate Memangoo».

El producto es una variedad de chocolate procesado de agricultores locales en el área, con variaciones en sabores, como el chocolate de azúcar de palma para el café para alimentar a los agricultores locales con productos de chocolate de granos de cacao que se consideran abandonados.

En esta actividad, el producto se ofreció a PT Garuda Indonesia, que estuvo presente durante el evento de contacto comercial.