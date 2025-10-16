El gobierno provincial de Java Central registró un aumento en los ingresos por impuestos a las aguas superficiales

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central ha notado una tendencia creciente en los ingresos por impuestos a las aguas superficiales (PAP) en la región durante los últimos tres años.

El secretario provincial de Java Central, Sumarno, explicó en Semarang el jueves que el PAP es uno de los cinco tipos de impuestos bajo la autoridad del gobierno provincial.

El propósito del PAP es la extracción y/o uso de agua superficial y es diferente del Impuesto sobre Aguas Subterráneas (PAT), que es competencia del gobierno del distrito/ciudad.

Esto quedó claro durante una visita del Consejo Popular Regional (DPRD) de la provincia de Sumatra Occidental al Gobierno Provincial de Java Central para conocer las oportunidades de ingresos originales regionales a través del PAP.

Según datos de la Agencia de Gestión de Ingresos Regionales de Java Central (Bapenda), la realización de ingresos del PAP muestra una tendencia creciente de 17.050 millones de IDR en 2023 a 18.990 millones de IDR en 2024 y a 15.560 millones de IDR en septiembre de 2025.

Los ingresos del gobierno provincial de Java Central provenientes del PAP contribuyeron con el 0,19 por ciento al PAD y tienen el potencial de seguir aumentando hasta finales de año.

En los últimos tres años, PDAM, PT Indonesia Power y PT Pertamina han realizado las mayores contribuciones al uso de PAP.

Se registró que hasta septiembre de 2025, PDAM contribuyó con el 35,56 por ciento, Indonesia Power con el 27,24 por ciento, Pertamina con el 21,01 por ciento y otros con el 15,7 por ciento.

Mientras tanto, Evi Yandri Rajo Budiman, vicepresidente del DPRD provincial de Sumatra Occidental, dijo que los recortes en los fondos de transferencia regional (TKD) del gobierno central a los gobiernos regionales dejaron a las regiones luchando por encontrar otras fuentes de ingresos.

Por eso, dijo, su partido también ha realizado una investigación de datos sobre las fuentes de ingresos regionales.

El DPRD de Sumatra Occidental ha encontrado datos que muestran que la provincia de Java Central cuenta con el Reglamento Nº 24 de 2011 del Gobernador de Java Central sobre el valor de adquisición de las aguas superficiales para calcular el impuesto sobre las aguas superficiales.

Dijo que su visita fue para buscar información sobre cómo explorar ingresos potenciales a través del PAP.

«Nuestra visita a Java Central tiene como objetivo ‘compartir’ información en el contexto de la aplicación de las normas del Reglamento Gubernamental Número 24 de 2011 en Java Central con respecto al cálculo de las tasas de PAP», dijo.

