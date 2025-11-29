El gobierno provincial de Java Central presenta el Premio al Pueblo Agrícola 2025

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov Jateng) otorga el Premio Agrícola Insan 2025, como un impulso para demostrar las capacidades agrícolas de Java Central para satisfacer las necesidades alimentarias nacionales.

El director del Servicio de Agricultura y Plantaciones de Java Central (Distanbun), Defrancisco Dasilva Tavares, en Semarang, dijo el viernes que el evento tiene como objetivo despertar el interés de la generación más joven por investigar el sector agrícola.

De esta manera, dijo, podría elevar el sector agrícola, haciéndolo más prestigioso y dándole un gran poder económico, especialmente porque Java Central tiene potencial para varias materias primas superiores.

«Esto se debe a que queremos aumentar el entusiasmo de los jóvenes por el hecho de que la agricultura es una gran oportunidad para obtener más ingresos», afirmó.

Explicó que la agricultura moderna enfrenta el desafío de reducir el tamaño de la tierra, pero los avances tecnológicos pueden aumentar los rendimientos agrícolas.

Según el Marco de Muestra de Área (KSA) de la Oficina Central de Estadísticas (BPS), se prevé que la producción de grano seco cosechado (GKP) alcance 11.362.870 toneladas en diciembre de 2025, o el equivalente a 9.384.982 toneladas de grano seco molido (GKG).

Mientras tanto, la previsión para la producción de maíz de Java Central en enero-diciembre de 2025 es de 3.869.168 toneladas, frente a 3.282.384 toneladas en 2024.

«Hemos experimentado un aumento de 493.684 toneladas en comparación con el mismo período de 2024, que alcanzó 8.891.297 toneladas de GKG. Creemos que con este potencial, Java Central puede convertirse en un pilar para mantener la estabilidad de la disponibilidad de arroz, el alimento básico del pueblo indonesio», dijo.

Se están implementando varias estrategias para impulsar la producción de arroz para 2025, incluido el uso de semillas superiores, fertilización equilibrada, asistencia de riego y la adopción de tecnología agrícola.

«Los jóvenes están dominando la tecnología para poder dominar e implementar más rápidamente sistemas agrícolas con mecanización y tecnología. Ahora muchos están utilizando drones y otras tecnologías», dijo también.

El evento se dividió en varias categorías, como agricultores milenarios, asistentes de agricultores, grupos de plantaciones de agricultores, principales productores de semillas y regiones con el mayor aumento en el índice de plantaciones de arroz.

La agricultora milenial de Bedono, Maresti Mei Yuniasih, dijo que estaba orgullosa de ocupar el primer lugar en materias primas de café, lo que indica que el mundo en el que ha estado involucrada desde 2019 se está volviendo cada vez más prometedor desde una perspectiva económica.

Espera que sus logros puedan crear más agricultores mileniales.

«Ahora a muchos jóvenes les gusta el café. Anteriormente, el precio de los granos verdes vendidos a los intermediarios era de sólo 17.000 IDR. Este año puede ser de 75.000 IDR para los granos de café normales, mientras que el café rojo cosechado ha alcanzado los 100.000 IDR», dijo de nuevo el propietario de Kelir Javanese Coffee.

