El gobierno provincial de Java Central prepara la verificación de los pozos de petróleo Blora

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java es un equipo de verificación de Cross -Sectoral para organizar las fuentes de petróleo de las personas en la región, incluso en Blora Regency.

El Secretario Regional de Java Central Sumarno, en Semarang el martes, explicó que el equipo de verificación real comenzó a formarse antes de quemar el petróleo propiedad de la comunidad en Gendono Hamlet, Blora Regency.

«Debido a que el riesgo es bastante alto. Si el problema es tan ilegal, nadie evaluará el problema del lado de la seguridad, sí, esa es la tarea dura», dijo.

Según él, el equipo de verificación está navegando sectorial y apunta no solo a Blora, sino también a toda la región central de Java, de modo que se pueda realizar una evaluación extensa.

Con respecto a la regulación y la supervisión técnica de los pozos petroleros de las personas, el gobierno provincial central de Java todavía está esperando un gobierno central.

Se aseguró de que el gobierno provincial de la Java central se tomara en serio la organización de personas existentes -olie -oliebronnen, después del incidente del incendio petrolero que tuvo lugar en Gendono Hamlet, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, la regencia Blora, desde el domingo (17/8).

Dijo, sin embargo, lo urgente que tuvo que hacerse con el incidente del incendio fue un intento de extinguirlo.

«Ahora más cómo eliminarlo», dijo.

Basado en el informe de la Agencia Central de Gestión de Java Bancana (BPBD) del martes 19 de agosto de 2025 a las 11:00 WIB, el incendio del pozo petrolero en Blora afirmó que 3 personas murieron y que 2 personas resultaron heridas.

Además, no menos de 303 familias (KK) o 760 personas tienen que evacuar debido al fuego de la fuente de petróleo.

Además, una casa también estaba muy dañada, cuatro casas estaban moderadamente dañadas y tres ganado murieron. El equipo conjunto todavía está tratando de posponer el fuego.