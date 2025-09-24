El gobierno provincial de Java Central ofrece estímulos fiscales para vehículos para las empresas

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central ofrece estímulos fiscales para vehículos motorizados para empresas y actores comerciales, como un intento de estimular la economía de la región.

«La provincia central de Java ha proporcionado incentivos fiscales a empresas y empresas de negocios. Por lo tanto, el gobierno central de Java ofrece estímulos fiscales con respecto a este problema», dijo el centro de Java Gouverneur Ahmad Lutfi, en Semarang, en Semarang, el miércoles, cuando el Serkindo Indonesang. Indonesang.

Dijo que el estímulo se dio a las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME), así como a las empresas que invierten en Java central.

La política se incluye en el número de regulación 23/2025 con respecto al cálculo básico del impuesto motorizado y el impuesto sobre los vehículos motorizados para vehículos motorizados que ganan 2024 y antes de 2024.

La cantidad de incentivos varía, incluida una disminución

También el primer descuento de vehículos motorizados (BBNKB I) hasta el 50 por ciento para las empresas que invierten en Java Central.

El evento Giias the Series Semarang 2025, dijo, no solo proporcionó información sobre el desarrollo de automóviles, sino que se esperaba que hubiera transacciones del público.

Según él, las transacciones en este actor de automóviles serán un factor para desarrollar la economía en Java central.

«Indirectamente, esto también aumentará el ingreso original regional (camino), incluido Java central», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Daily Gaikindo, así como el presidente del organizador de Giias Semarang 2025, dijo que Anton Kumonty dijo que la exposición automotriz fue la cuarta vez en Semarang.

Dijo que la exposición se realizó para alentar el crecimiento y el desarrollo de la industria automotriz en Indonesia.

Según él, Java Central ingresó constantemente a los cinco primeros de las áreas de distribución de vehículos motorizados nacionales más grandes, con una contribución del 5.2 por ciento en el primer trimestre de 2025.

Java central también es una parte importante del ecosistema de la industria automotriz nacional, caracterizada por la presencia de diversas industrias de componentes de vehículos motorizados y la industria automotriz.

«Esto ciertamente refuerza el papel estratégico de Dadi Central Java como uno de los centros del crecimiento de la industria automotriz en Indonesia», dijo.

El evento Giias Semarang 2025 se llevó a cabo del 24 al 28 de septiembre de 2025, con aproximadamente 50 marcas de vehículos motorizadas para animar el evento, que consiste en vehículos motorizados de cuatro ruedas, vehículos motorizados de dos ruedas e industrias de apoyo automotrices.

«Hay seis nuevas marcas que se unieron a Giias en Semarang por primera vez. Esto muestra el tamaño del potencial y el atractivo del mercado automotriz en Java central», dijo.

