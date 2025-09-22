El gobierno provincial de Java Central ofrece estímulos fiscales para la industria verde

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java a través de la Oficina One Stop Investment and Integrated Services (DPM -PTPSP) ofrece a las empresas que implementan industrias verdes para obtener la reducción de impuestos.

La jefa de Java Central DPM-PTSP Sakina Rosellasari en Semarang dijo el lunes que ha habido tres compañías que han presentado una reducción de impuestos.

Según él, el esquema de reducción de impuestos está regulado por la regulación regional del número central de Java 12/2022 y está fortalecido por la Regulación Central del Gobernador de Java No. 36/2023 con respecto a la implementación de inversiones.

A través de la regulación, dijo, las entidades comerciales pueden establecer BBNKB del 10 por ciento al 50 por ciento para la compra de vehículos nuevos.

Los tres actores comerciales que han presentado la reducción de impuestos, que consta de dos compañías de transporte y una compañía de gestión de bienes industriales.

Explicó que los requisitos de la Compañía podrían presentar una reducción de impuestos cuando obedecieron para pagar impuestos y luego implementaron la industria verde.

«Tenemos un equipo que juzga, hay 15 parámetros (calculados). Vemos cómo son las obligaciones. Uno de los parámetros es la ‘industria verde'», dijo.

También explicó que el uso de industrias verdes en la compañía también varió, por ejemplo, en términos de energía para las centrales eléctricas que usan paneles solares, también podría ser el «reciclaje» de la eliminación de residuos.

«La» industria verde «, entre otras cosas, es la construcción de paneles solares, y luego puede dar a ‘reciclar’, luego relacionado con el verde.

Por el monto de los estímulos fiscales proporcionados, dijo, dependiendo de los resultados del puntaje de evaluación del equipo.

«De acuerdo con el Perda y el Pérgico, habrá 15 parámetros, hay puntajes, fuera del puntaje, contamos, entonces hay una entrevista. Si el puntaje es 10 por ciento bajo, mientras que 11 a 20 por ciento, y el máximo es más del 20 por ciento según la regulación», concluyó.

Lea también: Artotel Gajahmada Hotel Semarang ofrece una promoción especial de la habitación septiembre