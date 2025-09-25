El gobierno provincial de Java Central le pide a RSMS Purwokerto que aumente la innovación de los servicios públicos

PURWOKERTO (Antara) – El gobierno provincial del Java Central (Gobierno Provincial Central de Java) le pidió al Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) el Hospital Purwokerto que continúe mejorando la calidad de los servicios públicos al fortalecer las diferentes innovaciones y la sistemia con el gobierno local.

«Los servicios en el Hospital Margono han sido extraordinarios. Espero que la cobertura de la innovación no solo sea en Banyumas, sino que también llega al área circundante», dijo el asistente de la consulta del gobierno y el bienestar del pueblo Iwanudindin (FKP) socialización del desarrollo de Purwokerto RSMS en Purwerto RSMS en Hall 2, Purwokerto, Banyumas.

Dijo que el hospital debería poder adaptarse a las necesidades públicas más amplias como un centro de atención pública.

Además de ofrecer servicios de salud óptimos, dijo, RSMS también debe usar activos en el área del hospital para apoyar el empoderamiento económico de la comunidad.

«El uso de activos para el hospital puede asignarse para desarrollar la economía creativa de la comunidad. Esto también respalda el plan de desarrollo regional y mejora la calidad del medio ambiente», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Salud Provincial Central de Java, Yunita Dyah Suminar, enfatizó la importancia de la evaluación continua de las promesas de los servicios hospitalarios, especialmente en la unidad farmacéutica, una de la satisfacción del paciente.

«El contrato de empleo siempre debe evaluarse si aún es relevante. Un ejemplo simple en la farmacia, cuánto tiempo para el servicio de medicamentos con una receta y sin receta. Este tipo de servicio o debe evaluarse regularmente», dijo.

Dijo que los RSM como el hospital educativo y de referencia más importante en Java Central tenían una buena infraestructura para la tecnología de la información.

Según él, puede optimizarse mediante la aplicación de una tecnología líder de imitación (Inteligencia artificial/AI) y sistemas de robótica para acelerar los servicios de salud.

«Por ejemplo, los resultados se pueden leer con la ayuda de IA, por ejemplo, de modo que sea más rápido y más preciso. En el campo farmacéutico, la aplicación de los medicamentos del sistema de robótica se puede preparar más rápido después de que el médico escriba la receta. Esta tecnología acelerará los servicios y aumentará la satisfacción del paciente», dijo.

Jefe de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD) de la provincia de Slamet Central Java enfatizó los aspectos de la responsabilidad para la gestión de los hospitales regionales.

Según él, RSMS, como la Oficina Regional de Servicio Público (BLUD), debe asignar gastos de capital proporcionales para ofrecer beneficios a largo plazo.

«Algunos gastos deben estar dirigidos a inversiones, al menos el 30 por ciento del ingreso total. Sin embargo, esta inversión no puede reducir el presupuesto operativo con respecto a los estándares de servicio mínimos», dijo.

Hizo hincapié en la importancia de la transparencia y la conformidad con las leyes y regulaciones en cada política hospitalaria, tanto en aspectos del servicio como en la gestión financiera.

El director de RSMS, Heri Dwi Purnomo Span, expresó su agradecimiento por los aportes de varias partes en el Foro de Consulta Pública.

Según él, el aporte de las partes interesadas es muy valiosa para la gestión en la mejora de la calidad de los servicios hospitalarios.

«El objetivo del hospital es cómo el servicio es más rápido, preciso, cómodo y fácilmente accesible para la comunidad. Por lo tanto, tenedor de apuestas (Partes interesadas) Realmente esperamos «, dijo.

Heri dijo que los RSM como la enseñanza del hospital tipo A con una capacidad de más de 800 camas continúan luchando por aumentar el espacio intensivo y fortalecer los servicios superiores, como la neurocirugía con tecnología de navegación y endoscopia de tumores cerebrales.

El Foro de Consulta Pública de RSMS incluye varios interesados, que van desde elementos de los gobiernos provinciales y de distrito, académicos, organizaciones profesionales hasta representantes comunitarios.

La actividad se convierte en un foro de evaluación y la preparación de los estándares de los servicios públicos en el hospital para estar más de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

