El Gobierno Provincial de Java Central-Lampung firmó 11 acuerdos de cooperación por valor de 832.300 millones de IDR al año.

Semarang (ANTARA) – Los gobiernos provinciales de Java Central y la provincia de Lampung firmaron 11 acuerdos de cooperación en diversos campos con un valor de transacción de 832,3 mil millones de IDR por año.

A la firma de la cooperación asistieron directamente el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, y el gobernador de Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, el martes por la tarde (6 de enero) en Mahan Agung, ciudad de Bandar Lampung.

El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo en una declaración en Semarang el miércoles que la cooperación con el gobierno provincial de Lampung tenía como objetivo hacer crecer una nueva economía en ambas regiones.

Esta cooperación es consecuencia del acuerdo alcanzado durante la reunión intergubernamental en las islas Riau en junio de 2025.

«Esta cooperación tiene como objetivo hacer crecer una nueva economía en cada provincia», dijo el exjefe de la Policía Regional de Java Central.

Enfatizó que la cooperación no significa que Java Central esté más avanzada que Lampung, sino que progresan y se desarrollan juntos.

Esto también es para construir conectividad. gobierno cooperante (gobierno colaborativo) creado.

«Es de esperar que esta cooperación se realice bien, de acuerdo con el programa del Presidente en el contexto de un desarrollo nacional equitativo», dijo.

Las once colaboraciones incluyen el fortalecimiento de la educación vocacional a través de la implementación de Escuelas Secundarias Vocacionales Gemelas (SMK) por parte del Ministerio de Educación y Cultura.

Luego, facilitar el desarrollo de los sectores industrial y comercial a través del Ministerio de Industria y Comercio. Las dos colaboraciones tienen una validez de cinco años.

Mayor uso de gas natural y desarrollo de nuevas energías renovables por parte de PT Jateng Petro Energi (JPEN) con PT Lampung Jasa Utama (Perseroda), comercio de múltiples productos por parte de PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) con PT Wahana Raharja (Perseroda).

Suministro de productos alimenticios agrícolas y de plantaciones por parte de PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) con PT Wahana Raharja y la Cooperativa de Productores Agro Gelem Hijau.

Luego, la cooperación entre asociaciones de Java Central y Lampung, incluidas Hipmi Jateng e Hipmi Lampung, para aumentar la capacidad institucional en los campos de la agricultura, las plantaciones y la ganadería, así como en el ámbito marítimo, marino y pesquero.

Mientras tanto, el gobernador de Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dijo que hubo muchas discusiones sobre la misión de cooperación, desde las organizaciones regionales de cada gobierno provincial hasta las asociaciones empresariales.

«Esperamos que en el futuro haya una fuerte relación de cooperación, así como apoyo mutuo y mejora entre Lampung y Java Central. Vemos que las características de estas dos provincias, tanto en términos de materias primas como de necesidades industriales, pueden fortalecerse mutuamente en el futuro», dijo.

Además de estas 11 nuevas asociaciones, Java Central y Lampung ya cooperarán en diversas áreas para 2025, por ejemplo, el Servicio de Cooperativas y PYME a través de Socios Agentes y el comercio minorista, el Servicio Social a través del Servicio de Repatriación para Personas que Necesitan Servicios Sociales (PPKS).

