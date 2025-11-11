El Gobierno Provincial de Java Central invita al público a utilizar el Corán y los Hadith como guía de vida.

Tegal (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central (Jateng) invita a la gente de la zona a utilizar el Corán y los Hadith como guía en su vida diaria.

El secretario regional de la provincia de Java Central, Sumarno, en Tegal, dijo el lunes por la noche que hay muchas disposiciones en el Corán, tanto mandamientos como prohibiciones de Allah SWT para los musulmanes.

«Por lo tanto, invitamos a todas las partes a poder interpretar los contenidos del Corán y los Hadith como pautas para la vida diaria», dijo.

Durante el XXXI evento Musabaqah Tilawatil Quran and Hadith (MTQH) a nivel de la provincia de Java Central, el secretario regional dijo que la competencia MTQH durará hasta el 13 de noviembre de 2025 y contará con la asistencia de unos 900 participantes de 35 distritos de Java Central.

La competencia se desarrollará en nueve ramas y 27 grupos con un jurado que juzgará a 57 personas conformado por ex campeones provinciales, nacionales e internacionales de MTQ.

Dijo que el MTQH XXXI Provincial de Java Central 2025 es una serie de actividades para el MTQ Nacional de 2026, que está programado para celebrarse en Java Central.

Por lo que, dijo, este evento a nivel provincial podría ser una preparación para participar como anfitrión del MTQ Nacional 2026.

“Por favor, optimice el potencial de los participantes para que se seleccione una caravana para representar a Java Central en las actividades nacionales del MTQ de 2026”, dijo.

El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión para la provincia de Java Central, Saiful Mujab, dijo que la implementación del MTQH 2026 será diferente a la del año anterior, ya que combinará las ramas de hadices para la competencia.

“La esperanza es atraer participantes potenciales que serán incluidos en el MTQ Nacional 2026 y el SKO 2027”, dijo.

