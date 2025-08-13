El gobierno provincial de Java central invita a los empresarios de inversión australianos de

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central invita a los empresarios australianos a invertir en la región, para que puedan penetrar en la clasificación de los 10 principales del país con la mayor inversión.

Java Central -El gobernador Ahmad Lutfi, en Semarang, dijo el miércoles que la inversión de Australia en Java Central está actualmente en el puesto 20, tanto para la exportación como para la importación.

Esto fue transferido cuando conoció al embajador australiano en Indonesia Rob Brazier en la oficina del Gobernador Central de Java.

De hecho, dijo, el embajador australiano quería aumentar el valor de la inversión del país para que pudiera penetrar en los 10 mejores en Java Central.

«Él (embajador australiano) está muy interesado y se enamora de Java Central», dijo el ex jefe de policía central de Java, acompañado por el vicegobernador Taj Yasin Maimoen.

En los últimos cinco años, la mayor inversión de Australia en Java central tuvo lugar en el primer semestre de 2025 de Rp24.584 mil millones, con el sector de inversiones, incluida la industria comercial y de reparación, minería, caucho y plástico.

Hay tres compañías australianas con el mayor valor de inversión en el período 2021-2025 Semestre I, a saber, las soluciones comerciales de Indomus (comercio y reparación) en Semarang City, Alexis Pradana Mineral (Mining) en Wonogiri Regency and Boyz Entertainment Program.

«Hoy hacemos (exploramos) la cooperación, incluido el comercio, luego el turismo (turismo) y las inversiones. Realmente espera inversiones en el área industrial», dijo.

Hasta ahora, dijo, muchos productos centrales de Java se exportaron a Australia, incluso en 2025, incluyendo ropa y accesorios, muebles, calzado y protectores de piernas, madera y madera, sal, sal, azufre, tierra, perlas naturales, artículos de cuero; Pescado, molusca y otros invertebrados.

Los artículos de exportación que potencialmente pueden promoverse al mercado australiano, incluidos muebles de madera, salsa y procesados, zapatos deportivos, cerámica de porcelana, casas nocturnas y pijamas femeninas, bolsos y colchones de materiales distintos de caucho celular o plástico.

Mientras tanto, el embajador australiano en Indonesia Rob Brazier enfatizó que la dedicación del gobierno para alentar a los empresarios locales a invertir en Java central, dadas las muchas áreas industriales disponibles.

«Espero que la inversión de Australia en Java central pueda ingresar al top 10. Hasta ahora, invertir en Australia ha estado allí, pero en una cantidad que puede ser menos que óptima», dijo.

Transferirá la existencia de propiedades industriales en Java Central a empresarios en Austalia, para que quieran invertir en la provincia.

Hasta ahora, dijo, muchos empresarios australianos en Batam están invirtiendo porque hay un área económica especial.

En el futuro cercano, dijo, hay un grupo de inversores que vendrán a Indonesia, y se propondrá que el plan venga a Java Central para ver las áreas industriales.

«A medida que los inversores de Australia ven el patrimonio industrial aquí, esperamos que estén interesados en invertir en Indonesia», dijo.