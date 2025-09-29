El gobierno provincial de Java Central intenta tratar de gestionar los desechos integrados

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central intenta gestionar los desechos en la región con diferentes programas, uno de los cuales se considera bastante efectivo, es el lugar integrado de gestión de residuos (TPST).

Java Central Gouverneur Ahmad Luthfi, en Semarang el lunes, reconoció que la gestión de residuos en la región se convirtió en uno de los programas prioritarios que tuvieron que completarse.

De hecho, el Gobierno Provincial Central de Java ha formado un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) de la gestión de residuos en el decreto número 100.3.3.3.3./177 el 24 de junio de 2025.

También hay preparación Hoja de ruta Aceleración de la finalización de residuos determinado en el decreto número 100.3.3/220 el 23 de julio de 2025, y replicada Mejores prácticas Gestión de residuos basada en la comunidad.

Dijo que había ofrecido a muchos inversores para gestionar los desechos en Java Central, pero hasta ahora no es adecuado y realizado debido a las limitaciones de las necesidades de desechos por día.

Por ejemplo, para la gestión de residuos por método Combustible derivado de desechos (RDF), que requiere al menos 100-200 toneladas de desechos por día, mientras que no todas las regiones pueden ser suficientes.

«Una solución es la gestión regional de residuos integrados (TPST). Por lo tanto, algunas regiones se realizarán», dijo al recibir una audiencia de la gestión adjunta del Ministerio de Medio Ambiente.

En este momento, Lutfi dijo que no había menos de 88 aldeas independientes en Java Central que se esperaba que se probara para otras aldeas.

El jefe de Medio Ambiente Central de Java y Servicio Forestal, Widi Hartanto, agregó que no menos de 14 gobiernos de distrito/ciudad en Java Central recibieron sanciones administrativas del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la gestión de residuos.

Las sanciones se dan porque estas áreas aún están implementando el sistema vertedero (Descarga en tierra abierta) para que presione para completarlo de inmediato.

«Nosotros de la provincia también facilitamos a Sarpras en la regencia/ciudad, de modo que más tarde con respecto a las sanciones administrativas se pueden completar de inmediato», dijo.

Dijo que las diferentes regiones también fueron facilitadas por el gobierno provincial de la Java Central, incluida la ciudad de Pekalongan, la regencia de Pekalongan y la regencia de Pemalang que discutió para hacer el TPST regional.

Mientras tanto, el diputado de la gestión de residuos de la ruta del Ministerio de Medio Ambiente Ade Palguna que el gobierno regional en Java central respondió a las sanciones administrativas.

Explicó que la gestión de residuos es de hecho una obligación o responsabilidad regional, tanto las lluvias/ciudades como las provincias.

En la práctica, sin embargo, se puede hacer sinergia o cooperación con varias partes, ya que el presupuesto de distrito/ciudad con respecto a la gestión de residuos es muy pequeño.