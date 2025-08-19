El gobierno provincial de Java Central humille el jefe de la región que sirve la comunidad

BATANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central recuerda a los jefes regionales que sean humildes y protegen al realizar la tarea de servir a la comunidad.

«No hay diploma de que caigamos cuando le pidamos perdón, señor, señora.

Según él, la clave para el desarrollo está en el espíritu de solidaridad, cooperación mutua y modesto para servir a las personas y deben construirse con Super Team Spirit, no como Superman.

«No deberíamos ser sectoriales, no ganar. Su vida es que Java central es la solidaridad y la cooperación mutua que se hereda de nuestros predecesores», dijo después del 80 aniversario de la provincia central de Java en el Batang Industrolis Kek el martes.

El gobernador también recordó tres palabras clave que los funcionarios públicos deberían mantener rápidamente, a saber, pedir ayuda, disculparse y agradecerle. Cabeza regional, debe reducirse

«Al decir que estas palabras, dijo, no humillaría el grado de funcionarios públicos, sino que se convertiría en una forma de respeto y aprecio por la comunidad», dijo.

Ahmad Lutfi hizo un llamamiento a los regentes y alcaldes para que continúen fortaleciendo la cooperación en el desarrollo de propiedades industriales en Java Central como un intento de aumentar los ingresos regionales y la competitividad regional.

«El recuerdo del 80 cumpleaños de Java Central debe ser un impulso para fortalecer el uso de todas las partes interesadas en el desarrollo de más avanzados, prósperos y aún mantener el valor de la armonía», dijo.

