El Gobierno Provincial de Java Central ha asignado 300.000 millones de IDR para incentivos para profesores religiosos en 2026.

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central planea desembolsar un presupuesto de alrededor de 300 mil millones de IDR en 2026, incentivos para los maestros religiosos, o aumentar la asignación de 250 mil millones de IDR para 2025.

El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, dijo en Semarang el domingo que se otorgaron incentivos para profesores religiosos a todos los profesores religiosos, ya sean islámicos, cristianos, católicos, hindúes, budistas o confucianos.

Según él, el gobierno provincial de Java Central ha distribuido consistentemente el presupuesto para apoyar a los profesores religiosos y memorizadores de libros sagrados en los últimos seis años.

La figura conocida popularmente como Gus Yasin dijo que el premio se otorga no sólo a quienes memorizan el Corán sino también a quienes memorizan libros sagrados de otras religiones.

«En Java Central honramos no sólo la recitación del Corán, sino también el libro sagrado de otras religiones como una forma de tolerancia», dijo.

Sin embargo, la mayoría de los ganadores hasta ahora son memorizadores del Corán.

«Dimos, sin ninguna propuesta, una recompensa directa de 1 millón de IDR por persona como forma de agradecimiento del gobierno provincial de Java Central. Incluso hubo un hafiz de Papúa que expresó su gratitud y gratitud», dijo.

Según datos de la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Religión, en 2025 habrá 225.187 beneficiarios de incentivos para profesores islámicos, 4.430 cristianos, 475 católicos, 180 hindúes, 545 budistas y 13 confucianos.

Mientras tanto, el presidente general del PPD Rabithah Alawiyah, Taufiq Abdulqadir Assegaf, dijo que los esfuerzos del gobierno provincial de Java Central eran un ejemplo concreto del papel del gobierno en el fortalecimiento de la sociedad basada en los valores religiosos y la moralidad.

Cree que vale la pena replicar en otras regiones este modelo de política, que favorece a los profesores religiosos y a los memorizadores de libros sagrados.

«Este programa está en línea con la misión de Rabithah Alawiyah de fortalecer el papel de los ulama y las figuras religiosas como guías del pueblo en medio de los desafíos de los tiempos», dijo.