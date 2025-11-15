El gobierno provincial de Java Central ha añadido equipo pesado para acelerar el manejo de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap.

Cilacap (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Jateng) (Pemprov) ha agregado equipo pesado para acelerar el manejo de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap Regency, especialmente en la búsqueda de víctimas aún enterradas bajo los materiales del deslizamiento de tierra.

«Las condiciones del campo, especialmente las áreas afectadas por deslizamientos de tierra, deben ser muy cuidadosas al lidiar con ellos», dijo el sábado el gerente general de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Java Central (BPBD), Bergas Catursasi Penanggungan, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap.

Según él, BPBD de Java Central, junto con agencias relacionadas, realizaron búsquedas desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. WIB.

Dijo que la situación en el campo aún era inestable, especialmente porque el tiempo estaba nublado y lluvioso, lo que obligó a detener temporalmente el proceso de evacuación, ya que podría poner en peligro al equipo.

Por eso, dijo, se agregó equipo pesado para agilizar el acceso y las búsquedas.

“Anteriormente estaban en el lugar dos unidades de equipo pesado, luego se agregaron dos unidades más y este sábado se trajeron tres unidades adicionales. La próxima incorporación será posible dependiendo de las necesidades en el campo”, explicó.

El factor meteorológico sigue siendo un problema importante, ya que fuertes lluvias como las que se produjeron el segundo día de la operación de búsqueda, el viernes (14/11), hicieron que el terreno se volviera cada vez más blando, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y dificultando la movilización de los equipos.

Además de la búsqueda de víctimas, dijo, el grupo de gestión de desastres, que incluye logística, atención sanitaria y defensa civil, ya está en marcha.

«El acceso al lugar del deslizamiento de tierra también está cerrado al público para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las operaciones SAR», dijo.

Según él, las necesidades básicas de los residentes afectados se cubren mediante asistencia alimentaria, artículos de primera necesidad y servicios de cocina pública.

En cuanto a los esfuerzos de recuperación posdesastre, dijo que el gobierno planea proponer la construcción de refugios temporales (huntara) en colaboración con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) mientras el gobierno regional prepara el país.

«Actualmente, 17 cabezas de familia se han visto afectadas, la mayoría de los cuales han huido a casas de familiares, ya que las áreas de Cibuyut y Tarukahan Hamlet tienen estrechas relaciones de parentesco», dijo Bsrgas.

En otra ocasión, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, destacó que el enfoque desde el primer día del incidente se centró en la búsqueda de víctimas desaparecidas y la evacuación de los residentes.

«El gobierno provincial de Java Central continúa ocupándose del asunto, siendo la principal prioridad buscar a las víctimas desaparecidas y evacuar a los residentes que sobrevivieron desde el primer día que se produjo el deslizamiento de tierra», dijo.

En el tercer día de búsqueda, el sábado, el equipo conjunto SAR encontró ocho cadáveres de víctimas de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying. Se han encontrado once víctimas y todavía se busca a diez personas.

