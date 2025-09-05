El gobierno provincial de Java central garantiza la disponibilidad de mensajes

PEKALONGAN, Java central (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central asegura que la disponibilidad de productos básicos siga siendo suficiente para las necesidades de la comunidad y el precio que sigue siendo estable a través del Programa de Movimiento de Alimentos Barato (GPM).

Jefe de la Provincia Central de la Oficina Económica de la provincia de Java, Agus Prasutio en Pekalongan, Java Central, dijo el viernes que este movimiento de comida barata era una forma de dedicación para proteger a la comunidad, garantizando la conveniencia del acceso a los alimentos y el mantenimiento de la estabilidad regional.

«Debido al movimiento de comida barata, las personas pueden obtener necesidades básicas a precios asequibles y al mismo tiempo fortalecer la seguridad y la confianza», dijo.

En el movimiento de comida barata, que se canaliza en cada ciudad/distrito, hay 5 mil kilogramos de arroz, 500 kilogramos de azúcar y 500 litros de aceite de cocina.

Por el precio de las necesidades básicas se vende bajo el precio de venta, como el arroz solo para RP. 11 mil por kilogramo, azúcar RP. 14 mil por kilogramo y aceite de cocina RP. 14 mil por kilogramo dirigidos a alrededor de mil beneficiarios en cada región.

Los residentes de la ciudad de Pekalongan, Harti, afirmaron sentirse contentos con el movimiento de comida barata porque el gobierno ofreció programas que se sintieron de inmediato.

Este movimiento de comida barata, dijo, ayuda a aliviar la carga de los gastos del hogar, de modo que se espera que se realice de forma continua.

«La comunidad ahora cree que faltan mucho, es difícil, etc. Es por eso que el movimiento de comida barata ayudará a las pequeñas comunidades», dijo.