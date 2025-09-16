El gobierno provincial de Java Central fortalece la junta de archivo como una base de políticas

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central continúa fortaleciendo la junta de archivo en todas las organizaciones de equipos regionales para que estén seguros y organizados porque los datos están bien archivados en un pie en un pie en un pie en el suelo.

«Estos datos son algo muy importante porque se utiliza para la formación de políticas, las decisiones y la resolución de problemas», dijo el martes la secretaria regional de Java Sumarno, en Semarang.

Esto se transfirió durante la reunión de coordinación de la supervisión del archivo en el centro de Java 2025.

Según él, los datos también se pueden utilizar para la planificación del desarrollo para alentar a todas las agencias gubernamentales a realizar el trabajo de archivo correctamente.

También pidió a los oficiales del archivo que continuaran archivando digitalmente, especialmente manuscritos antiguos que tienen un valor histórico.

«Utilizamos archivos electrónicos. Hemos sido transferidos de manera digital tanto los archivos antiguos como relacionados con productos legales, etc.», dijo.

Mientras tanto, el jefe del archivo y la oficina de la biblioteca de Java Rahmah Nur Hayati dijo que había normas, normas y procedimientos en el tablero de archivos que deben llevarse a cabo.

Es por eso que todavía se proporciona ayuda en el OPT, el Instituto Regency/Regional de Archivos Regionales (LKD), a las empresas regionales (BUMD) en Java central.

Dijo que en la digitalización del archivo todavía encontraba varios desafíos, incluido el conocimiento de los archiveros para la tecnología de digitalización y el apoyo de los equipos tecnológicos.

«Hay cultura digital, ética digital y talentos digitales que deben mejorarse. En el futuro necesitamos cooperación con todas las partes, tanto el gobierno central, las lluvias/ciudades y con todos los elementos», dijo.

Además, la participación pública también se necesita en la realización de una buena gestión del archivo.

Las actividades de la reunión de coordinación incluyen 35 LKD, 41 representantes regionales y ocho bumds centrales de Java.

En esa ocasión, el aprecio por los mejores organizadores de archivos, a saber, el Gobierno de la Regencia de Banyumas, el gobierno de la ciudad de Semarang y el gobierno de la regencia de Cilacap.

Leer también: los archivos de Kartini en Jepara son designados por la UNESCO como Patrimonio de la Patrimonio Mundial