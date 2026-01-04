El gobierno provincial de Java Central expresa sus condolencias a quienes memorizan el Corán

Rembang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov) reafirmó el domingo su compromiso de extender una vez más sus condolencias a quienes memorizan el Corán, incluidos 22 memorizadores del Corán en Rembang Regency.

Las condolencias provenientes de la provincia de Java Central de la APBD fueron transmitidas directamente por el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin, a 22 memorizadores del Corán durante la Haflah.

Dijo que la difusión de la compasión era parte del enfoque del gobierno provincial de Java Central en el papel estratégico de los memorizadores del Corán en la vida religiosa y social.

Aunque el APBD de 2026 está pasando por ajustes, el gobierno provincial de Java Central todavía está tratando de mantener la continuidad del programa de compasión para los memorizadores del libro sagrado. Es seguro que este programa continuará como una forma de coherencia del gobierno regional en el reconocimiento a los estudiantes.

«Aunque la APBD se ha reducido este año, gracias a Dios el gobierno provincial todavía puede conceder compasión, esto es un regalo para los memorizadores del Corán», dijo la figura conocida popularmente como Gus Yasin.

Espera que el reconocimiento a quienes memorizan el Corán traiga bendiciones a la administración del gobierno de Java Central.

Recordó a los estudiantes que no se vuelvan complacientes rápidamente con los logros que han logrado.

Animó a quienes memorizaron el Corán a continuar memorizándolo y desarrollando sus conocimientos.

En esa ocasión, también destacó la importancia del papel del Corán como guía en la vida social.

Caridad por valor de 1 millón de IDR por cada memorizador de Al Quran. Tali asih se otorga a los residentes de Java Central que pueden demostrar competencia en memorizar los libros sagrados de sus respectivas religiones.

De enero al 17 de diciembre de 2025, el gobierno provincial de Java Central distribuyó sus condolencias a 1.041 estudiantes de diversas áreas locales que están memorizando el Corán.

El líder del internado islámico Kauman Lasem, M. Zaini Ahmad Ma’shum, dijo que a Haflah XI asistieron 321 estudiantes y fue recibido con entusiasmo por padres de diferentes regiones de Indonesia.