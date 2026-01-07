El Gobierno Provincial de Java Central está trabajando con Lanal Semarang para mantener la seguridad marítima

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central continúa cooperando con la Base Naval de Semarang (Lanal) para mantener la seguridad de las aguas marinas de la región.

Así se resumió el miércoles durante una reunión entre el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, y el comandante Lanal Semarang, coronel de marina Sabprowanto, en Semarang.

El vicegobernador de Java Central dijo que la relación entre el gobierno provincial de Java Central y Lanal Semarang podría seguir funcionando bien.

«Bienvenidos a Java Central y, con suerte, siempre podremos cooperar con el gobierno provincial para mantener la seguridad y las actividades marítimas en el área de servicio», dijo Gus Yasin, su apodo.

Mientras tanto, el coronel de marina de Danlanal Semarang Sabprowanto dijo que siempre mantendrá comunicación y cooperación con el gobierno provincial de Java Central.

Hasta ahora, dijo, el gobierno provincial de Java Central siempre ha brindado un apoyo óptimo a la Armada de Indonesia en el desempeño de sus funciones.

«Nosotros, como Armada de Indonesia, continuaremos cooperando con Forkopimda, las unidades relacionadas, la policía, la fiscalía y Denpom para brindar seguridad marítima, de modo que las tareas clave de todas estas ‘partes interesadas’ puedan llevarse a cabo de manera sinérgica», dijo.

Respecto a los desafíos de proteger el mar en su área de trabajo, dijo que habrá desafíos en forma de clima en el futuro cercano.

Por ello, hizo un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a los pescadores que salen al mar, a tener precaución y estar siempre alerta a las condiciones meteorológicas.

«En enero y febrero puede que el tiempo no sea bueno, por lo que se recomienda a los pescadores que se hagan a la mar tener precaución», afirmó.

Lea también: Inaugurada zona de juegos para niños, Taman Abdulrahman Saleh Semarang