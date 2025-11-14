El Gobierno Provincial de Java Central está movilizando todos los recursos para buscar a las víctimas del deslizamiento de tierra en Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov) está movilizando todos sus recursos para acelerar la búsqueda de 20 residentes que aún están desaparecidos debido a deslizamientos de tierra en Tarukan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Cilacap Regency, el jueves por la noche (13/11).

«Expresamos nuestras condolencias y preocupación por el deslizamiento de tierra en Majenang. Tres víctimas han sido encontradas muertas y 20 residentes aún están siendo buscados», dijo el viernes el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en una declaración confirmada en Cilacap.

Dijo que el gobierno provincial de Java Central estaba centrando sus esfuerzos en hacer frente a situaciones de emergencia, incluido el despliegue de personal, equipos y apoyo logístico.

«Se ha desplegado personal del gobierno provincial. Estamos trabajando con el gobierno de Cilacap Regency, el TNI y la policía», dijo.

Luthfi dijo que la coordinación con el gobierno central, los gobiernos regionales y agencias relacionadas continuó acelerando la evacuación de las víctimas y ayudando a los residentes afectados.

El gerente general de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Java Central, Bergas Catursasi Penanggungan, dijo que el número total de residentes afectados por el deslizamiento de tierra llegó a 46 personas de 17 jefes de hogar (KK).

“Seguimos buscando sin parar a víctimas desaparecidas y enterradas”, afirmó.

Dijo que en la búsqueda participaron BPBD de Java Central, BPBD de Cilacap, Basarnas, TNI/Polri, servicios sociales, servicios de salud, funcionarios de la aldea, voluntarios y residentes.

Según él, BPBD Central Java y BPBD Cilacap llevaron a cabo el viernes (14/11) más evaluaciones y monitoreo de campo sobre el potencial de condiciones climáticas extremas, así como la preparación del Equipo de Reacción Rápida (TRC) de Gestión de Desastres (TRC).

Además, se incrementó el acceso al sitio mediante una excavadora del Centro de Cuenca del Río Citanduy (BBWS).

El Departamento de Servicios Sociales de Java Central envió asistencia logística, material para dormir, instaló una cocina pública y preparó lugares de evacuación seguros. También se está brindando ayuda inesperada y asistencia para la reparación de viviendas a los residentes cuyas viviendas resultaron dañadas por el desastre.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11) alrededor de las 7 p.m. WIB y causó daños a varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

Según la recopilación de datos temporales después del incidente, el número total de víctimas fue de 46 personas, de las cuales 23 fueron sobrevivientes, dos personas murieron y 21 personas fueron reportadas como desaparecidas.

Tres residentes, Maya, Haryanto y Andi, resultaron heridos y recibieron tratamiento médico en el Hospital Regional de Majenang.

El deslizamiento de tierra dañó ocho casas, una de ellas sufrió daños moderados y amenazó a otras 16 casas en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta dos metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

A las 11 a. m. del viernes, tres residentes fueron encontrados muertos, a saber, Julia Lestari (20), Maya Dwi Lestari (15) y Yuni (45), todos de Tarukan Hamlet. Todavía se busca a un total de veinte residentes.