El gobierno provincial de Java Central está fortaleciendo la sinergia con el Ministerio de Religión, creando armonía comunitaria

Rembang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov) continúa fortaleciendo la sinergia con el Ministerio de Religión (Kemenag) para crear armonía y solidaridad comunitaria en esta área.

«Esta cooperación se llevará a cabo en fases, desde el nivel provincial hasta el de distrito/ciudad», dijo el sábado el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, después de dirigir la ceremonia de conmemoración del 80º Día de la Caridad (HAB) para el Ministerio de Religión a nivel de la Regencia de Rembang en Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang, distrito de Lasem, Regencia de Rembang, el sábado.

Según Taj Yasin, se han creado sinergias con el Ministerio de Religión de la provincia de Java Central varios programas del gobierno provincial de Java Central, incluido el Programa de Aldeas de Concientización sobre la Armonía establecido en 25 aldeas para finales de 2025, aldeas de moderación religiosa en 75 localidades, aldeas de zakat y el movimiento Merah Marun (Creación de amistad para comunidades armoniosas) implementado en 14 distritos/ciudades.

Esta fuerte sinergia, continuó, dio como resultado logros orgullosos, porque en el evento Premio Armonía En 2025, Java Central logrará ganar nueve premios de un total de 18 categorías disputadas a nivel nacional.

«Esta colaboración también influyó en la designación de una serie de áreas en Java Central como barrios/ciudades tolerantes, como la ciudad de Salatiga, la ciudad de Magelang y la ciudad de Semarang», dijo Taj Yasin, conocido popularmente como Gus Yasin.

Enfatizó que lograr la tolerancia en Java Central no puede separarse del papel estratégico del Ministerio de Asuntos Religiosos en el mantenimiento de la armonía religiosa.

Además, el gobierno provincial de Java Central también presta atención a los profesores religiosos a través de un programa de incentivos implementado junto con el Ministerio de Religión, desde el nivel de oficina regional hasta el nivel de oficina regional.

Gus Yasin agregó que la conmemoración del 80º HAB fue un impulso para reflejar el largo viaje del Ministerio de Religión al servicio del pueblo durante ocho décadas. Se cree que los diversos programas implementados por el Ministerio de Religión han tenido un impacto real, tanto internamente como directamente a través de la comunidad a nivel de aldea.

Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Religión de la Regencia de Rembang, Moh. Mukson dijo que la conmemoración del 80º HAB en Rembang fue un momento especial porque contó con la asistencia directa del Vicegobernador de Java Central.

«La presencia del vicegobernador es una inspiración y aumenta nuestro entusiasmo por mejorar la prestación de servicios comunitarios», dijo Mukson.

Destacó que la medida del éxito del Ministerio de Religión es realmente simple: en qué medida las personas se acercan y practican los valores religiosos en su vida diaria.

A la ceremonia de conmemoración de la 80ª HAB asistieron todos los profesores y funcionarios estatales (ASN) del Ministerio de Religión de la Regencia de Rembang, así como estudiantes de MAN 2 Rembang.

Luego, la actividad continuó con un taller más cercano de una hora con el vicegobernador de Java Central sobre el tema de la sinergia entre el Ministerio de Religión y el Gobierno Provincial de Java Central para fortalecer la armonía y el desarrollo sostenible.