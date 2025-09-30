El gobierno provincial de Java central está expandiendo la desalinización para satisfacer las necesidades del agua limpia

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central continúa expandiendo el alcance del programa de desalinización en la Regencia/Ciudad para satisfacer las necesidades del agua limpia de sus ciudadanos.

Último, Java Central, el gobernador Ahmad Luthfi y el vicegobernador Taj Yasin Maimoen junto con el canciller de la Universidad Diponegoro Semarang Prof. Dr. Suharnomo honró el programa de distrito en el pueblo de Banjarsari, distrito de Sayung, Regencia Demak, martes.

Según Lutfi, la desalinización en la aldea de Banjarsari, Demak es uno de los cuatro puntos elaborados por el gobierno provincial de Java Central y Untip.

Destruir es convertir agua salobre o agua dulce en agua limpia para el consumo comunitario.

Además de Demak, otras tres regiones en Brebes son Regency, Pekalongan City y Pati.

Con respecto a las necesidades de los elementos de desalinización, ha ordenado directamente el Departamento de Obras Públicas de Bina Marga y Cipta Karya y otras agencias relacionadas para ofrecer asistencia de paneles solares para iluminar la carga de las cuentas de electricidad.

«En esto, Demak puede contribuir a la comunidad, casi 2,000 habitantes o una aldea. La esperanza, la salud pública está garantizada y se satisfacen las necesidades básicas del agua potable. Este es un trabajo de colaboración entre el gobierno provincial y los inmovilizados y el gobierno de la regencia/ciudad», dijo.

También enfatizó que la necesidad de agua limpia es un indicador para intervenir en la pobreza y el retraso en el retraso en la región.

«Por lo tanto, las implicaciones de la pobreza incluyen necesidades saludables y básicas. Este es uno de los factores, por lo que la comunidad garantiza que sea la necesidad de agua limpia en nuestra región», dijo.

Mientras tanto, Siti Nurjanah, un residente local, admitió que fue fuertemente ayudado por la desalinización, por lo que no era necesario comprar agua fuera del pueblo, además el precio ofrecido también era más barato que el precio del agua limpia por galón al aire libre comprado afuera.

«Esto es muy útil para la comunidad. El precio tampoco es demasiado alto, se siente realmente bien. En el pasado era difícil obtener agua limpia para beber, comprar afuera. Ahora está más cerca», dijo.

El desierto en el pueblo de Banjarsari fue transferido al Grupo de Gestión de Infraestructura de Agua Banjarsari de Saneamiento (KPSPAMS), comenzando desde la producción hasta la distribución del agua limpia a la comunidad.

El presidente de los Kpspams de Banjarsari se mudó a Ahmad Bahrudin, dijo que la operación de desalinización había comenzado desde agosto de 2025.

Durante un mes, los residentes fueron libres de acceder al agua, y desde el 8 de septiembre, los residentes solo pagaron aproximadamente Rp3,000-Rp4,000 por galón que se utilizaría para los costos operativos, como las cuentas de mantenimiento y electricidad.

El desierto fue construido en el área de Dukuh Bangsong, el pueblo de Banjarsari, que fue elegido porque está bastante cerca del Banjarsari -embung, una fuente de agua que se procesa en agua limpia.

«Hace tres días, los resultados del laboratorio explicaron que el agua era muy buena», dijo.

