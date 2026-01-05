El Gobierno Provincial de Java Central está dispuesto a aumentar al máximo la absorción de gas del APBD 2026

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central se está preparando para pisar el acelerador para absorber al máximo el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) de 2026.

«Hemos entrado en el año 2026. Gracias a Dios se ha establecido la APBD y también se ha publicado la evaluación del Ministerio del Interior», dijo Sumarno, secretario regional de Java Central, mientras encabezaba la ceremonia matutina en el patio de la Oficina del Gobernador de Java Central, Semarang, el lunes.

Pidió a la Oficina de Administración de Adquisiciones de Bienes y Servicios (APBJ) que prepare antes el proceso de adquisiciones de 2026.

Según él, la preparación desde el principio afectará la calidad de la implementación del programa y las actividades planificadas.

“Con suerte, con una mejor preparación, la esperanza es, por supuesto, que lo que hagamos sea mucho mejor que en 2025 o en años anteriores”, dijo.

Expresó su agradecimiento a todos los niveles por la implementación de las tareas más importantes durante 2025, las cuales dijo van bien.

Admitió que este logro no puede estar desligado de la participación y trabajo conjunto de todos los funcionarios regionales.

«Gracias a Dios todo salió bien en general. Por supuesto, no se puede separar de la participación de todos nuestros amigos», dijo.

En cuanto al nuevo Reglamento Regional (Perda) sobre Estructura Organizativa y Procedimientos de Trabajo (SOTK) que se ha emitido, Sumarno espera que se pueda responder adecuadamente a estos cambios.

«Conceptualmente, por supuesto, esperamos que no surjan dinámicas extrañas. Pedimos a los amigos que se preparen bien para la APBD 2026», dijo.

La estructura detallada del APBD de Java Central 2026 es un ingreso total de 23,74 billones de IDR, un gasto total de 24,15 billones de IDR, un déficit de 414,5 mil millones de IDR y una financiación de 414,5 mil millones de IDR, por lo que el presupuesto restante (SiLPA) es cero.

Lea también: El gobierno provincial de Java Central expresa sus condolencias a los memorizadores del Corán