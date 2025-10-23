El gobierno provincial de Java Central espera que la implementación de BTMX 2025 aumente el número de visitas turísticas

Solo (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central espera que la implementación de Borobudur Travel Mart and Expo (BTMX) en 2025 pueda aumentar el número de visitas turísticas tanto dentro como fuera del país.

El jefe del Departamento de Marketing Turístico del Departamento de Juventud, Deportes y Turismo de la provincia de Java Central, Endro Wicaksa, dijo el miércoles en la inauguración de BTMX 2025 en el Sunan Hotel Solo, Java Central, que esta actividad es parte de los esfuerzos para aumentar el número de visitas turísticas en 2025.

«El objetivo es que más personas visiten Java Central en noviembre-diciembre. La esperanza es que haya ofertas especiales de los proveedores que luego se ofrecerán al público, para que esto pueda aumentar en los últimos tres meses», dijo.

Dijo que el gobierno provincial de Java Central pretende llegar a 71 millones de turistas este año.

«La esperanza es que esto se pueda lograr. Este objetivo ha aumentado en comparación con el logro del año pasado, que alcanzó 69 millones de turistas», afirmó.

Mientras tanto, el presidente de la Agencia de Promoción Turística de Java Central, Ari Martanto, dijo que Borobudur Travel Mart y Expo 2025 se llevarán a cabo en Solo. Este evento durará dos días, del 22 al 23 de octubre de 2025.

“Esta actividad está en línea con el objetivo que estimamos, realizada con un número de vendedores de 44, nuestros compradores están limitados a 100 según nuestro objetivo”, dijo.

Espera que este evento aumente el número de turistas, especialmente aquellos que ingresan a la provincia de Java Central, incluida la ciudad de Solo.

“Lo cierto es que nuestro objetivo es que el número de visitas aumente significativamente respecto al año anterior”, afirmó.

En la misma ocasión, el alcalde de Surakarta, Respati Ardi, dijo que Java Central es actualmente un destino prioritario para el turismo.

«Además, a finales de este año habrá una reducción por parte del Presidente en materia de reducciones del IVA en los billetes de avión. Estamos muy esperando, ojalá Java Central, especialmente Solo, tenga un efecto extraordinario en el turismo», dijo.