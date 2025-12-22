El gobierno provincial de Java Central es responsable del proceso de repatriación de las víctimas de accidentes de autobús en Semarang.

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial (Pemprov) de Java Central (Jateng) está manejando todo el proceso de repatriación de las víctimas del único accidente de autobús de PO Cahaya Trans ocurrido en el cruce de peaje de Krapyak, ciudad de Semarang.

El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, confirmó en Semarang el lunes que el gobierno provincial de Java Central se encargaría de todo el proceso de repatriación de las víctimas fallecidas, desde la identificación y el transporte hasta la escolta de las ambulancias a sus respectivas funerarias.

«He trabajado con los organismos pertinentes para garantizar que de los 34 pasajeros, 16 de los cuales fallecieron, el gobierno provincial sea responsable de todo, incluido el transporte, la identificación y el acompañamiento a la funeraria», dijo.

También aseguró que el tratamiento de las víctimas heridas fuera óptimo involucrando al Servicio de Salud de Java Central (Dinkes).

«Un total de 18 personas fueron atendidas. Nuestro sistema de salud intervino de inmediato para ayudar con sus actividades», dijo al ingresar al Dr. Mortuary. Visitó el Hospital General Kariadi en Semarang.

En la ocasión, el gobernador Luthfi también expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas por este desastre.

«Nosotros, en el Gobierno Provincial de Java Central, expresamos nuestro más sentido pésame. Esperamos que los familiares se fortalezcan y que las víctimas reciban asistencia. Husnul Khatima” dijo.

El accidente involucró anteriormente a un autobús PO Cahaya Trans con matrícula B 7201 IV, que transportaba 34 pasajeros y partía de Jatiasih, Yakarta, a Yogyakarta.

Según los informes, el autobús iba a exceso de velocidad antes de perder el control, chocar contra un divisor de la carretera y volcar a las 00:30 WIB.

Según las últimas informaciones, el número de víctimas fallecidas ha aumentado de 15 a 16 personas.

Mientras tanto, otros 18 pasajeros todavía están recibiendo tratamiento en varios hospitales de la ciudad de Semarang, incluidos el Hospital Dr. Kariadi, el Hospital Columbia Asia y el Hospital Dr. Adhyatma MPH o el Hospital Tugu Semarang.

