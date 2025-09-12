El gobierno provincial de Java Central enfatiza los esfuerzos de cooperación para realizar la tuberculosis cero en 2030

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central enfatiza la importancia de los esfuerzos de cooperación de diferentes partidos para realizar cero O libre de tuberculosis (TBC) en 2030.

La directora de la oficina de salud central de Java, Yunita Dyah Kusminar, en Semarang, dijo el jueves que el desempeño de la puesta en marcha de TB en Java Central todavía estaba bajo el objetivo, por lo que tuvo que ser alentado nuevamente.

«Invitamos a organizaciones profesionales y asociaciones de salud para fortalecer conjuntamente el descubrimiento de casos y tratamiento con TB», dijo.

Esto se transfirió al monitoreo y evaluación de la intervención de la mezcla privada pública (PPM) TB y TB-VIH.

Agregó que el uso de la tecnología portátil de rayos X es un avance importante para acelerar la detección de TB móvil En toda la región.

El vicepresidente de Java Central Taj Yasin declaró que Java Central fue designado como una de las ocho provincias, para convertirse en un proyecto piloto para liberar TB 2030.

Es por eso que la cifra que se conoce como bien conocida Gus Yasin necesita agencias relacionadas para trabajar duro para superar el problema.

Porque, dijo, la tasa de mortalidad debido a la tuberculosis sigue siendo alta, por lo que el programa Jogo Tonggo debe reintensificarse y recuerda que el manejo de la tuberculosis es comparable a cuando Pandemi Covid-19.

«Muchos pacientes no están completados que son tratados, algunos incluso experimentan resistencia a los medicamentos. Es por eso que el programa decorativo (un especialista en móvil) debe moverse masivamente, Jogo Tonggo como cuando manejamos Covid-19, para intensificarse en el pasado», dijo.

En términos de compra X -Ray Portable, Gus Yasin afirmó que se introdujo en el diseño presupuestario de 2026, de modo que la detección de TB fue más rápida y que el tratamiento también fue más apalancamiento.

Además, agregó que el éxito de suprimir los casos de TB tendría un gran impacto en el desarrollo de Java central.

«Si el número de TB se puede reducir, los inversores tendrán más confianza en la calidad de nuestros recursos humanos (recursos humanos). Es por eso que la cooperación entre el profesional y todas las partes son la clave para realizar cero TB 2030», dijo.

En esa ocasión, el gobierno provincial central de Java dio premios al personal médico y a los trabajadores de la salud ejemplar a nivel provincial, a saber, Hildan Awaludin del Centro de Salud de Kedungbanteng Banyumas (categoría de funcionarios de ayuda de emergencia en los Puskesmas).

Luego, Nugroho Lazuardi del RSUD Dr. Adhyatma Semarang (categoría de trabajadores de la salud innovadores en hospitales gubernamentales) y el Dr. Agus Fitreanto de RSUD Prof. Dr. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto (categoría de personal médico innovador en el hospital del gobierno).

La valoración también se otorgó a tres regiones con la mayor contribución a la implementación de la cooperación de TB-VIH, a saber, Demak Regency como el primer rango, seguido por la regencia de Karanganyar y la regencia de Magelang.