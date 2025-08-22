El gobierno provincial de Java Central divide la ayuda de las víctimas de Blora Oilbut

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java ha distribuido ayuda a las víctimas de fuentes de petróleo en Gendono Hamlet, Gandu Village, Blora Regency Worth Rp180 millones.

La ayuda fue transferida simbólicamente por el vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen a los residentes atacados por el incendio, en Blora, el viernes.

La ayuda presentada incluyó RP40 millones de las Baznas de Java Central por familias que murieron y lesionaron, ayuda logística y equipos por valor de Rp53.4 millones del Servicio Social Central de Java.

Posteriormente, dos toneladas de RP25 millones del Departamento de Seguridad Alimentaria en Java Central, la asistencia logística de Sembako por valor de RP37.4 millones de la BPBD central de Java y las drogas que valen la oficina central de salud de Java.

Afirmó que tratar con las víctimas era una prioridad y su partido discutió la ayuda de la compensación esperada por parte de los residentes.

«Lo discutimos, ya sea a través de BPJ u otros entornos, para que haya certeza», dijo Gus Yasin, su apodo.

Con respecto a las casas de residentes dañados, se aseguró de que el gobierno recopilara datos y distribuya ayuda.

Con la coordinación del distrito central, provincial, para las instituciones sociales, se aseguró de que el manejo se ejecutará a fondo.

«Ningún residente solo se quedará con este desastre. El gobierno está presente, tanto para las víctimas como para la recuperación después del incidente», dijo.

Gus Yasin también aseguró un tratamiento rápido de la fuente de aceite y el incidente no se repetiría.

En esa ocasión, transmitió el gobierno provincial central de Java junto con Pertamina y los expertos frenarían fuentes de petróleo sin un permiso.

Desde la ley y la regulación del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales número 14 de 2025 con respecto a la cooperación en la gestión de las áreas de trabajo para aumentar la producción de petróleo y gas, el gobierno provincial central de Java ha formado un grupo de trabajo especial para regular la gestión de la perforación, especialmente en Old Putten.

Según los datos de la Agencia Central de Gestión de Desastres Regionales de Java (BPBD), la fuente de petróleo en Blora dio como resultado tres personas que murieron, dos personas resultaron heridas.

Posteriormente, una casa estaba gravemente dañada, cuatro casas quemadas moderadamente y 300 hogares (KK) o unas 750 personas desplazadas.

