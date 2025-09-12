El gobierno provincial de Java central da estímulos de impuestos a los vehículos para los taxis de motocicletas en línea

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central ofrecerá estímulos fiscales para motociclistas en línea (OJOL) y transporte especial de alquiler (demanda).

«Hay buenas noticias, incentivos fiscales para OJOL 5 por ciento, porque los autos (OJOL) son 2.5 por ciento», dijo el viernes el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en Semarang.

El plan, el incentivo especial se establece en un 5 por ciento para dos motocicletas con ruidos y 2.5 por ciento para automóviles.

Lutfi entregó la buena noticia en el Mitra Ojol y preguntó al taller en el Semarang Jatidiri Sports Center (GOR).

Dijo que los incentivos fiscales para OJOL se estimaron más tarde a partir de varias fuentes, como la responsabilidad social corporativa (RSE) y otras.

«Alojarse hoy, la comunidad ha esperado a todo Panjenengan.

Hizo hincapié en que la presencia del gobierno en la actividad era exclusivamente para el pozo de la comunidad porque la existencia de motociclistas en línea también contribuyó al desarrollo regional.

Además de dar aprecio, Lutfi enfatizó que OJOL y solicitando a los conductores juegan un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad regional.

«Nuestras disculpas cuando hay menos durante el gobierno. Todas las partes son parte de los héroes en medio de Java», dijo.

Al evento también asistieron el vicegobernador de Taj Yasin, las filas de la organización de dispositivos regionales del gobierno provincial de Java Central, Forkopimda, DPRD, BUMD, elementos de los Tni-Polri y miles de motociclistas en línea.